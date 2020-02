El director de Gremlins aprueba la precuela animada de HBO: “Va a ser buena, estoy satisfecho”

Joe Dante, director de Gremlins y Gremlins 2: La nueva generación, ha dado su bendición a la precuela animada que se encuentra en pleno desarrollo para HBO Max. El veterano cineasta no sólo ha mostrado su contento con el proyecto, sino que se ha puesto a disposición del nuevo equipo que ha tomado las riendas en calidad de asesor.

“Va a ser buena. Estoy muy satisfecho con cómo van saliendo las cosas”, ha declarado a Daily Dead. Define el proyecto como “de gran escala” por la manera en que se ha enfocado el trabajo de animación. “Si intentaras rodar algo así en forma de película de imagen real, sería terriblemente caro. En cambio, la animación te permite salirte con la tuya y hacer cualquier cosa que se te ocurra”.

La ficción se centrará, como ya se anunció, en la niñez de Mr. Wing y en su primer encuentro con los Mogwai. “Creo que es una forma muy inteligente de retomar la franquicia. Les estaba resultando muy difícil plantear una secuela de Gremlins 2, por cómo la enfoqué, y no daban nunca con la manera de sacarla adelante. Esto es una manera excelente de recuperarla”, valora el cineasta, cuyo último trabajo como director fue uno de los más atinados segmentos de la antología de horror Nightmare Cinema.

La excentricidad que comenta sobre la secuela sería objeto de un celebrado sketch de Key & Peele donde el dúo cómico imaginaba cómo había sido la sala de creativos que dio luz verde al filme. Dante revela que nunca tuvo intención de hacerla, y que el único motivo por el que aceptó dirigirla fue porque le dijeron que tendría carta blanca para hacer lo que quisiera. “Estaban desesperados por tener una secuela de algo tan popular pero no tenían ninguna idea porque en el fondo no les gustaba o entendían la primera. Sólo les interesaba porque era popular. Cuando vieron lo que hice, que era básicamente una parodia de la primera que no se tomaba muy en serio, se quedaron desconcertados”, dice, estableciendo una comparación con Abbott y Costello contra los fantasmas.

“NO VA A ESTAR LISTA HASTA 2021 O FINALES DE 2020”

Co-producida por las divisiones cinematográficas de Warner y Amblin, Tze Chun (Once Upon a Time, Gotham) ejerce como guionista y productor ejecutivo de la primera tanda de 10 episodios. El propósito de WarnerMedia es que se convierta en uno de los productos estrella de HBO Max. Ahora bien, de acuerdo a Dante, aún queda un largo camino hasta volver a ver a los peludos personajes en acción. “No va a estar lista hasta 2021, o quizás hasta finales de 2020”.

Fuente: ElDiario.Es