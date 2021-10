‘El Coyote’ desmiente que Remmy Valenzuela haya disparado contra su representante

El día de ayer -6 de octubre- comenzó a surgir el rumor de que Remmy Valenzuela habría disparado contra el representante de ‘El Coyote’, durante su fiesta de cumpleaños.

Sin embargo, ‘El Coyote’ aclaró lo dicho por diversos medios de comunicación y negó que Remmy Valenzuela haya disparado contra su representante y compadre.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, José Ángel Ledesma, mejor conocido como ‘El Coyote’, habló sobre la polémica alrededor de Remmy Valenzuela.

El cantante de regional mexicano se dijo molestó por la difusión de los rumores contra Remmy Valenzuela, quien asegura, ha sido excelente persona con él.

“Me dio un trato como siempre, fino, y me pagó”.

Señaló que, con la difusión de la noticia falsa de un supuesto atentado del cantante de Guasave a su representante, “daña la carrera de un artística que tiene mucho talento”.

Pidió a los medios de comunicación “no hacer leña con un árbol caído”, esto debido a las polémicas a las que Remmy Valenzuela se ha visto envuelto.

‘El Coyote’, aseguró que esta sería la quinta ocasión que canta en el cumpleaños del interpreté de ‘Mentí’.

Para aclarar todas las dudas y dar a conocer lo que realmente pasó, ‘El Coyote’ contó paso por paso lo que se vivió en el cumpleaños de Remmy Valenzuela.

Primero, José Ángel Ledesma llamó a su representante, Chuy Bernal, a que saliera a la toma, para que así pudieran ver que no tenía ningún daño, y menos, por un disparo.

Después, el cantante relató cómo fue que se dieron los hechos el día del cumpleaños de su amigo, Remmy Valenzuela.

‘El Coyote’ habría llegado a las 7:30 pm a Guasave, el lugar en donde el sinaloense festejó su cumpleaños, “lo primero que hizo fue darme una bolsa con dinero”, asumió.

Remmy Valenzuela también invitó a ‘El Coyote’ a comer, pero por recomendación médica no pudo hacerlo y le pidió servirle hasta después de su presentación, que era a las 10 pm.

“Mi otorrino me quitó el picante y la comida 3 horas antes de que yo cantará, llegué 7:30 u 8:00, le dije -compa no voy a cenar ahorita, pero terminando me siento a comer con usted y dígale al cocinero que guarde mucha comida porque yo sí le arremango macizo a la de harina”.

Posteriormente, ‘El Coyote’ habría cenado con Remmy Valenzuela, le agradeció por el trato y contratarlo por quinta vez para cantar en su fiesta.

“Nunca me ha quedado a deber un peso por la mitad”.

Finalmente, ‘El Coyote’ le recordó a Remmy Valenzuela que tenían un dueto pendiente, el cual dijo que espera pronto se concrete.