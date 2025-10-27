El artista surcoreano Cha Hyun-Seung revela hospitalización y ligera recaída tras diagnóstico de leucemia

El bailarín y actor surcoreano Cha Hyun Seung ha compartido una actualización sobre su estado de salud semanas después de que confirmara su diagnóstico de leucemia.

En un video en redes sociales, conocidos como vlogs, el artista destacó que fue hospitalizado de nuevo y que su condición recayó ligeramente.

«El análisis de médula ósea es muy doloroso. Durante mis visitas, mi médico, mencionó que mis niveles—de sangre— probablemente subirían en una semana, pero fluctúan tanto que, le dije que podríamos esperar un poco más —para volver a hacérmelo—», expresó.

Cabe mencionar que, aunque fue diagnosticado con este tipo de cáncer en la sangre, el exparticipante de «Physical 100» destacó que se encontraba en una etapa temprana.

El vlog titulado como «Escapé del hospital» narró uno de los días en los que mencionó sentirse «molesto, sin motivo, por no haber obtenido el alta» pese a que se mostró consciente ante la decisión clínica, ya que fue debido a los análisis que aún debía de realizarse.

Días después, dentro del mismo video, reveló que su piel estaba cubierta de hemorragias petequiales —manchas debajo de la piel— causadas por los capilares rotos debido a que «cuando mis plaquetas bajan, esto ocurre, todas se quiebran».

«Si mi recuento de plaquetas supera las 50 mil, no necesito una transfusión de sangre, pero como mi recuento de plaquetas es de 30 mil, creo que recibiré una hoy», declaró mientras yacía sobre la cama de su habitación.

Cha Hyun- Seung saltó a la fama durante su participación en un programa de citas coreano llamado «Single´s Inferno» también conocido como «Cielo para dos», su presencia destacó por sus tatuajes y corporalidad, sin embargo, dentro de la industria del entretenimiento se destacó por ser el bailarín principal de la idol Sunmi.

En un principio, Seung, xpresó a sus seguidores que al recibir el dictamen no pudo aceptarlo y tampoco comentarlo públicamente; «cada día que pasaba tenía miedo y estaba muy confundido», confesó.