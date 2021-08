Eiza González interpretará a María Félix en una biopic de Hollywood

Eiza González interpretará a María Félix en una biopic dirigida por Matthew Heineman, informó este lunes el medio Deadline.

La actriz mexicana interpretará a la diva del cine de Oro y también producirá la película junto a Dana Harris y Nicole King para Linden Entertainment. Además, Walter Rivera será el productor ejecutivo de la película en representación de los herederos de Félix.

La historia de ‘la Doña’ es una de amor y pérdida, de aceptación, feminidad y fama, y es también la historia de una niña de Álamos, Sonora, que se convierte en la musa menos convencional de México, de acuerdo con el medio.

“La tenacidad de María y su forma intensa de vivir algunas de las adversidades más duras que he visto me han inspirado a mí y a muchos más. Me siento increíblemente honrada de interpretarla y de llevar su voz e historia al mundo”, declaró González.

“María fue una pionera del movimiento feminista que ayudó a sentar las bases de las futuras precursoras”, agregó la actriz en su cuenta de Instagram.

Fuente: El Financiero