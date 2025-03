Eiza González explica por qué la despidieron de ‘Plaza Sésamo’ a los cinco años

Mucho antes de que Eiza González se convirtiera en una actriz reconocida en Hollywood, fue actriz infantil en la versión mexicana de Plaza Sésamo.

“Estuve en Plaza Sésamo por un instante porque me echaron”, contó la mexicana de 35 años en el más reciente episodio de The Kelly Clarkson Show . “Fue mi primer momento de ‘despido’”.

Eiza González cuenta la primera vez que fue despedida

Mientras hablaba con la presentadora invitada Brooke Shields, Eiza González reveló la probable razón por la que fue despedida del programa Plaza Sésamo.

“Era una niña hiperactiva y también me gustaba provocar a la gente. Era una auténtica amenaza”, bromeó Gonzlez. “Me aseguré de provocar a todo el equipo infantil. Los convencí de que entraran a la oficina y tenían una maqueta del decorado, y nos subimos a ella y la rompimos”.

Continuó: “Fui yo y me despidieron de mi primer trabajo porque era una amenaza. Mi madre me dijo: ‘No puedes vivir de esto. Eres muy traviesa’”.

A medida que González creció, encontró su camino de regreso a la actuación. “Me las arreglé para entrar», bromeó.

Eiza González ha logrado superar a sus detractores

Más adelante en su carrera, la apariencia de Eiza González a menudo influyó en sus posibilidades de conseguir papeles.

“Recuerdo que que en muchos proyectos me decían: ‘Es demasiado guapa para el papel. Es demasiado atractiva para el papel’”, declaró a InStyle en marzo de 2024. “Entonces pensaba: ‘¿Qué es Margot Robbie ? ¡Es la mujer más guapa y atractiva que he visto en mi vida!’. Pensaba: ‘¿Me afeito la cabeza? ¿Me hago menos atractiva? ¿Me hago más atractiva? ¿Me visto de forma espectacular o me visto de forma espectacular o me cubro todo el tiempo?’”.

González señaló además que ella enfrentó “muchas” luchas similares mientras crecía. “Tuve muchos problemas con mi cuerpo, con mis curvas, con mi apariencia”, admitió González en aquel momento. “Fue realmente duro”.

Desde entonces, la actriz ha logrado superar a los detractores y recientemente consiguió el papel de la astronauta Ria en la próxima película de terror Ash. “Es un thriller psicológico y una película muy divertida”, dijo. “Estoy con Aaron Paul, quien es increíble y tiene muchísimo talento. Es un honor compartir esta película con él. Es una película independiente. Significa mucho que la gente pueda apoyarla. Es una película corta que hicimos en un estudio de grabación en un almacén en Nueva Zelanda, sin dinero, con mucho amor y pasión”.

Con información de Quién