Edith Márquez revela que divorciarse ha sido lo más doloroso de su vida

Como muy pocas veces lo ha hecho, la cantante y actriz Edith Márquez abrió su corazón y en entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado reveló que su divorcio fue una de las cosas más difíciles que ha tenido que enfrentar en la vida.

Márquez estuvo como invitada en el canal del conductor donde habló sobre su exitosa carrera musical, pero también de su vida personal y reconoció que separarse de del padre de sus hijos fue un golpe muy duro para ella: “Si algo me dolió fue que se rompiera la familia que formé con el papá de mis hijos. Por equis cosa del destino pudimos seguir juntos y me costó muchos años reponerme de eso”, dijo.

Edith contó que quedó tan lastimada, que volver a creer en el amor le tomó muchísimos años: “Me costó dos años reponerme y más, porque después de esos dos años me tomó otros cuatro volver a tener una pareja”, agregó.

La cantante también aseguró que lo más duro fue lidiar con su dolor y al mismo tiempo comprender que ella no era la única que sufría, pues explicó que ni ella, ni su expareja y mucho menos sus hijos deseaban que su matrimonio llegara a su fin, pero las circunstancias no los favorecieron: “Yo no quería que se rompiera y creo que nadie quería que se rompiera, fue muy duro porque era mi dolor, el dolor de mis hijos y el dolor del padre de mis hijos”, descartó.

Entre lágrimas, la exTimbiriche recordó que aunque su matrimonio con Alberto Sánchez no fue fácil ella luchó por él hasta donde más pudo. Sin embargo reconoció que no ha dejado de creer en el amor y uno de sus sueños es encontrar al hombre ideal, que sume a su vida y la haga sentir querida, para poder reconstruir a su familia.