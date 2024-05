La cantante Dua Lipa asegura que vivió y finalmente superó “dos años de humillación”, después de que sus fans se burlaran de su forma de bailar en un video que se viralizó hace unos años.

Dua Lipa revela cómo superó ‘dos años de humillación’ por críticas del público

La estrella del pop de 28 años fue ridiculizada tras una interpretación de su canción New rules en los Brit Awards de 2018 y admitió que no lo superó hasta que lanzó el multipremiado álbum Future Nostalgia en 2020, además de que esta situación le permitió desarrollar una “piel dura”, después de que se volvió mundialmente famosa.

“Cuando la gente tomó ese fragmento mío bailando, en línea, y lo convirtió en un meme, y luego cuando gané el Grammy a Mejor Artista Nuevo y la gente dijo: ‘Ella no se lo merece, no tiene nada de presencia en el escenario, ella no se quedará’, esas cosas fueron hirientes. Fue humillante. Tuve que salir de Twitter”, reveló Dua Lipa en una entrevista con The Saturday Guardian.

‘Future Nostalgia’ salvó a Dua Lipa tras convertirse en un meme

“Lo que me hizo más feliz, interpretar y escribir canciones, también me molestó mucho porque la gente estaba analizando todo en lo que había estado trabajando y tuve que aprender todo eso delante de todos. Ante el público, estaba descubriendo quién era yo como artista, como intérprete”, señaló.

“Todo eso estaba sucediendo cuando yo tenía 22, 23 años y todavía estaba creciendo. Tienes que desarrollar una piel dura. Tienes que ser resistente. (La humillación duró) hasta que terminé de escribir Future Nostalgia e hice mi primera interpretación de Don’t Start Now, en los MTV Europe Music Awards. (Fueron) dos años”, recordó la cantante.

“Nunca fue como si no pudiera levantarme de la cama por lo que pensaba que la gente pensaba de mí. No me importaba hasta ese punto. Pero fue entonces cuando fue más intenso para mí”, aceptó Dua Lipa sobre el impacto que tuvieron las críticas en su persona.

Dua Lipa explica su éxito como resultado del trabajo arduo

Mientras tanto, la intérprete de Training Season lanzó su tercer álbum de estudio, titulado Radical Optimism y será headliner en el festival de Glastonbury durante el verano, pero admitió que “no está sorprendida” por su éxito debido a su arduo trabajo y es más justa consigo misma. “Estoy emocionada por haber alcanzado tales alturas”, señaló.

Cuando se le preguntó si estaba nerviosa en medio de su gran año, dijo a la revista The Saturday Guardian: “Sí, es enorme. Sí. Aterrorizada. Es más bien una excitación interna, nervios, adrenalina. (Pienso:) ‘No puedo creer que esto me esté pasando’. Estoy aterrorizada en mi vida. [No puedo creer] lo lejos que he llegado. ¡Y he trabajado duro para llegar hasta aquí! ¡No me sorprende! Hemos llegado a este punto”, dijo.