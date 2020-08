Dua Lipa relanzará Future Nostalgia con Gwen Stefani y Madonna

Dua Lipa estrenó el pasado mes de marzo Future Nostalgia, su segundo álbum de estudio y publicado en pleno confinamiento por coronavirus. Ahora la cantante ha anunciado que relanzará el disco, y lo hará con colaboraciones de estrellas como Gwen Stefani o Madonna.

Así lo ha revelado la artista a través de Instagram, donde ya ha superado los 49 millones de seguidores.

Club Future Nostalgia The Remix Album con Madonna llegará el 21 de agosto”, escribió.

El disco contendrá una nueva versión de Levitating con Madonna y Missy Elliott; una cover de Physical con Gwen Stefani y remix de Mark Ronson “y muchas más sorpresas”. La cantante dio la noticia junto a una imagen en la que aparece ella con los mencionados artistas, así como la DJ estadounidense The Black Madonna.

La londinense debutó en 2017 con un disco titulado Dua Lipa, que incluye temas como New Rules, Be The One o Hotter Than Hell. Por su parte, Future Nostalgia alcanzó el primer puesto en las listas de ventas del Reino Unido, además de obtener la cuarta posición en el popular ranking estadounidense Billboard 200.

El disco rompió tres récords en Spotify, convirtiéndose en el álbum de una artista femenina más escuchado en un día a nivel mundial, en Estados Unidos y en Reino Unido.

La británica está viviendo un gran momento profesional, ya que el pasado 24 de julio lanzó Un Día (One Day), tema en colaboración con J Balvin, Bad Bunny y Tainy y con Úrsula Corberó como protagonista del videoclip

Fuente: Excélsior