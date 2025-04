Dua Lipa anunció dos coniertos en la Ciudad de México como parte de su Radical Optimism Tour.

Dua Lipa anunció oficialmente la etapa latinoamericana de su gira Radical Optimism Tour, que la llevará a seis países de América Latina durante el último trimestre de 2025.

Este tour global incluye más de 77 fechas en distintas partes del mundo, pero los fanáticos latinoamericanos ya esperan con ansias su llegada.

Dua Lipa regresa a México con dos conciertos en CDMX

Dua Lipa comenzará su recorrido por América Latina en Argentina, el 7 de noviembre, con un concierto en el icónico Estadio River Plate de Buenos Aires. Luego, visitará Santiago de Chile el 11 de noviembre, donde se presentará en el Estadio Nacional. En Brasil, la cantante ofrecerá dos conciertos: en San Paulo el 15 de noviembre y en Río de Janeiro el 22 de noviembre.

El tour también pasará por Lima, Perú, el 25 de noviembre, y Bogotá, Colombia, el 28 de noviembre, para cerrar con dos fechas en Ciudad de México, los días 1 y 2 de diciembre, en el Estadio GNP Seguros.

La venta de entradas comenzará el 7 de abril con una preventa exclusiva para los fans registrados en el sitio oficial de la artista.

¿Qué podemos esperar del Radical Optimism Tour?

Con esta gira, Dua Lipa continúa consolidándose como una de las artistas más queridas a nivel mundial.

La fase 2025 del Radical Optimism Tour comenzó en marzo en Melbourne, Australia, y ha sido descrita como un espectáculo impresionante.

La gira, que dio inicio en 2024, se caracteriza por su escenografía innovadora, efectos visuales asombrosos y frecuentes cambios de vestuario. La revista Rolling Stone Australia calificó el concierto como “un verdadero triunfo”.

Dua Lipa (Getty Images)

Uno de los aspectos más destacados de esta serie de conciertos ha sido la inclusión de temas especiales adaptados a cada país. Dua Lipa ha sorprendido a sus fans interpretando versiones de clásicos locales, como “Highway to Hell” de AC/DC en Australia, “Torn” de Natalie Imbruglia y “Can’t Get You Out of My Head” de Kylie Minogue.

En su paso por América Latina, se espera que la cantante continúe con esta tradición, rindiendo homenaje a la música representativa de cada nación.