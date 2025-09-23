Dua Lipa despide a su agente por apoyar expulsión de una banda que se manifestó en favor de Palestina

La artista británica Dua Lipa despidió a su agente, David Levy, después de que este firmara una carta en la que se pedía la expulsión del trío irlandés Kneecap, juzgado por lanzar proclamas en contra de los israelíes, del conocido festival británico de Glastonbury, según publicó el tabloide The Mail on Sunday.

El medio británico, que cita fuentes de la industria musical, aseveró que la cantante, quien es abiertamente pro Palestina, no vio con «buenos ojos» que su representante se mostrara en contra de la actuación del grupo irlandés, asumió que al hacer esto, era partidario de la guerra en Gaza y pidió a la empresa que le representa que le adjudicara otro agente.

David Levy, quien está asociado a la agencia británica William Morris Endeavor, supuestamente firmó una carta dirigida al director del festival, Michael Eavis, y a su hija, Emily Eavis, pidiendo que los raperos de Belfast abandonaran el festival debido a los cánticos en los que hicieron una apología del grupo terrorista Hezbolá y pidieron la muerte de las FDI, el Ejército israelí.

La agencia no se ha pronunciado al respecto del supuesto despido de Levy por parte de Dua Lipa.

«Ella lo ve como un partidario de la guerra de Israel en Gaza y del terrible trato a los palestinos y eso quedó muy claro a través de la carta que firmó y envió a Michael Eavis», dijo la fuente al tabloide británico.

El trío irlandés Kneecap fue acusado por la Policía Metropolitana de Londres el pasado 21 de mayo de un delito de terrorismo por supuestamente haber mostrado una bandera en apoyo al grupo Hezbolá durante una actuación del grupo el 21 de noviembre de 2024 en el recinto O2 de Londres.

Uno de sus cantantes, Liam Óg Ó Hannaidh, se encuentra en libertad bajo fianza y recibirá su sentencia judicial el próximo 26 de septiembre.