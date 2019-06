Drogon se comió a Daenerys al final de Game of Thrones

Pasan las semanas y el final de Game of Thrones sigue dando de qué hablar; ahora no entorno a su calidad, enojo de los fans o posibles cambios, en lugar de eso de develó un misterio que a muchos tenía sin dormir, ¿Qué pasó con el cuerpo de Daenerys Targaryen? Hay quien dice que el dragón se la llevó a la Antigua Valyria, otros que se fue a Ashai para revivirla; la verdad puede ser menos romántica de lo que nos gustaría.

El animal se llevó a su “madre” para comérsela, así de simple y sencillo. Esto según Carolyn Rando, antropóloga forense del Instituto de Arqueología del University College de Londres; esto basándose en casos donde las personas solitarias con mascotas mueren y esta, debido al instinto de supervivencia, termina por comer algunas partes de su dueño.

Señala que esto no es algo que los animales hagan de manera inmediata, antes de eso buscan comida en otras partes, e incluso llegan a pasar hambre algunos días; pero al final, se tienen registros de esta clase de prácticas nada agradables. Tampoco es algo que sea regular, si mueres no es seguro que tu perro te arranque un pedazo, pues en su mayoría no le hacen nada al cuerpo de sus propietarios.

A Ramsey se lo comieron sus perros

No obstante, en la serie hay otro caso de animales devorando a sus dueños. Cuando Ramsey Bolton es derrotado, Sansa lo pone en medio de las jaulas de sus perros, para después dejarlos libres para que se lo coman, señalando que los animales llevan días sin probar alimento. Aunque Rando señala que en este caso, la relación entre mascota y dueño no era tan fuerte como la de Dany y sus dragones; de hecho era demasiado hostil, no es extraño que los caninos atacaran a quien no veían como un amigo, a pesar de ser de su propiedad.

La antropóloga reconoce que es muy probable que los dragones si la vieran como una figura materna, pues fue el primer ser vivo con el que tuvieron contacto. Drogon tomó el cuerpo como una manera de honrar a su ser querido, y es probable que le guardara luto en algún lugar por cierto tiempo; pero eso no quita que en algún momento se comiera una parte de ella.

Fuente: SDP Noticias