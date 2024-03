Drake Bell revela que fue abusado sexualmente cuando era actor infantil

El actor y músico estadounidense Drake Bell revelará que fue abusado sexualmente por un miembro de producción de programas en donde participó.

Variety informó que “la ex estrella de Nickelodeon Drake Bell compartirá públicamente, por primera vez, la historia del abuso que sufrió a manos de Brian Peck, su ex entrenador de diálogo que fue condenado en 2004 por sus crímenes contra Drake y se le ordenó registrarse como delincuente sexual”.

Así lo informó en un comunicado Discovery, productora del clip donde Drake Bell se sincera sobre la supuesta experiencia sexual.

El clip donde aparecerá el testimonio de Bell será trasmitido en el programa “Quiet on Set : The Dark Side of Kids TV” a finales de este mes.

Peck trabajó como entrenador de diálogo en “All That” y “The Amanda Show” de Nickelodeon, este último protagonizado por Bell de 1999 a 2002.

Peck fue arrestado en agosto de 2003 por estar acusado por más de una docena de cargos relacionados con abuso sexual que involucraban a un menor no identificado.

En mayo de 2004, Peck no refutó los cargos de realizar un acto lascivo con un joven de 14 o 15 años y de copulación oral con un menor de 16 años. (Hasta ahora no se ha aclarado quiénes son estas víctimas y Bell no ha especificado la naturaleza del abuso que experimentó).

Cinco meses después, es decir, en octubre de 2004 Peck fue sentenciado a 16 meses de prisión y se fue registrado por la justicia estadounidense como delincuente sexual.