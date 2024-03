Drake Bell se sinceró con la prensa mexicana luego de relatar el abuso sexual que sufrió cuando comenzaba su carrera como estrella de Nickelodeon, en la docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV.

Drake Bell asegura sentirse liberado tras revelar abuso sexual que sufrió

Después de que el actor de la serie Drake & Josh expusiera más detalles de lo que le hizo Brian Peck cuando era menor de edad, Bell explicó cómo se siente en este momento.

“Es una experiencia muy liberadora. Estaba muy asustado para compartir esta historia, con suerte espero que ayude a otras personas”, expresó el artista a distintos medios de comunicación mexicanos, entre ellos Venga la Alegría.

“Esto me dio la oportunidad de seguir adelante, por supuesto que voy a estar lidiando con esto el resto de mi vida, pero yo espero que ahora no tenga que lidiar con esto yo solo”, puntualizó.

A pesar de que el actor denunció de manera anónima a su abusador en 2003 y en este recibió una condena de 16 meses en prisión, Drake externó que en este momento solo desea seguir adelante con su vida.

“Yo me siento bien, me siento maravilloso, es decir, tú sabes que esto es lo que yo amo hacer, amo entretener, hacer discos, escribir canciones, tocar en conciertos, en sí que estoy muy feliz ahora”, declaró.

Drake Bell aclara polémica en concierto de Grupo Firme

Por otra parte, Bell se dijo feliz de poder compartir escenario con Grupo Firme, durante el concierto que formó parte del Carnaval en Autlán de Navarro, Jalisco.

“Yo amo a esos chicos, amo la banda, y ellos son muy divertidos, hay mucha diversión, y también me fue posible participar en uno de los videos musicales una noche antes del concierto”, contó.

Por último, el músico de 37 años negó de nueva cuenta haber ingerido algún tipo de sustancia ilícita mientras la misma banda mexicana ofrecía una de sus presentaciones.

“Eso fue realmente muy traumático para mí, mi mánager me mandó el video y dije ‘¿de qué estás hablando?, estaba sentado en el escenario detrás de la banda mirando el show. ¡No!, me estaba poniendo mis dientes falsos y mira hazle zoom, observa fue dentro de mi boca’”, aseveró.