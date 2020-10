Drake anuncia nuevo álbum

El día de su cumpleaños número 34, Drake anunció la fecha oficial del lanzamiento de su próxima álbum titulado Certified Lover Boy , el cual estará disponible a principios del 2021.

El rapero canadiense compartió un teaser en el que se puede ver a un niño observando el cielo; se especula que se trata de una versióndel propio Drake en su niñez.

Además, se muestra a Drake en el tiempo actual realizando breves recreaciones de sus discos Take Care (2011), Nothing Was the Same (2013) y Dark Lane Demo Tapes (2020). Para terminar el video se muestra la fecha en la que su sexto disco saldrá a la luz: enero 2021.