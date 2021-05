Dragon Ball Super tendrá una nueva película en 2022

Ya es oficial. Un comunicado de Akira Toriyama confirma que Dragon Ball Super tendrá una nueva película. El creador de la obra original tiene escrito un mensaje que se ha filtrado, después que durante el viernes, día 7 de mayo, también se filtrase por error en la web europea de Toei la existencia de una nueva película que está previsto se presente oficialmente mañana para el Goku Day, el 9 de mayo. En el mismo texto, Toriyama explica que está liderando el proceso.

Akira Toriyama’s message regarding the New DBS Movie that’ll be announced tomorrow (May 9th)

