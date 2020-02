Dragon Ball aparece en el último cómic de The Flash, entrando así al universo de superhéroes de DC

DC, el sello que acoge a héroes tan ilustres como Batman, Superman o Wonder Woman, ha rendido homenaje a otros icónicos personajes: los de Dragon Ball.

La editorial ha querido incluir el manga de Akira Toriyama como una de las lecturas favoritas de los personajes de The Flash, haciendo así un guiño no sólo a dicha obra sino además a los fans cuyos intereses frikis no se limitan al mercado estadounidense.

Las aventuras del velocista escarlata han confirmado en su último cómic la existencia de la obra de Dragon Ball en el universo de DC. Recientemente, Flash descubrió un nuevo poder que lo hacía volverse dorado.

Una capacidad que, con atino, los fans compararon con convertirse en Super Saiyajin tal y como hacen en la saga de Toriyama personajes como Goku, Vegeta, Trunks o Gohan. Una acertada metáfora que el guionista Joshua Williamson no ha dudado en hacer suya.

Sin entrar en spoilers, puede decirse que este superpoder puede resultar peligroso tanto para Flash como para aquellos que lo rodean. Un grave problema que se manifiesta cuando Barry Allen hace un uso excesivo de la Fuerza Veloz, tal y como le explica Pied Piper. Para advertir de este peligro, el personaje utiliza la referencia a los Super Saiyajin de Dragon Ball.

El guiño que está relacionado con el hecho de que, en el manga, los guerreros puedan transformarse para adquirir mayor fuerza y mejores aptitudes en combate. Un estado que también afecta físicamente, alterando el color del cabello volviéndolo dorado, y que es conocida como Super Saiyajin.

MARVEL LO HIZO PRIMERO

A los fans de los cómics de superhéroes, esta referencia les ha sonado de algo. El año pasado, Marvel también hizo una mención prácticamente idéntica a Goku, Vegeta y compañía en sus páginas.

Fue en el último número de la serie Tony Stark: Iron Man. El encargado de hacer referencia a los super saiyajin fue Miles Morales. El joven y nuevo Spider-Man queda tan impresionado ante el nuevo poder que Tony Stark ha conseguido con su traje que, asombrado como otros de sus compañeros, solo acierta a preguntarse: “¿Se acaba de transformar Iron Man en un Super Saiyajin?”.

Fuente: Sin Embargo