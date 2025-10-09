Dolly Parton aclara los rumores sobre su salud

La icónica cantante de country Dolly Parton compartió este miércoles un video en sus redes sociales para despejar inquietudes sobre su estado de salud, luego de que en días recientes cancelara o pospusiera varios eventos y su hermana Freida solicitara oraciones por ella.

En la grabación, Parton aparece en un set de rodaje y con humor asegura: «¡Aún no estoy muerta! Todos piensan que estoy más enferma de lo que estoy. ¿Te parece que estoy enferma? ¡Estoy trabajando duro!». Además, enfatizó que los rumores no reflejan la realidad y que continúa activa en sus proyectos: «Quería tranquilizarlos. No creo que Dios haya terminado conmigo, y yo no he terminado de trabajar».

La preocupación de sus seguidores se desató tras el mensaje de Freida, quien pidió oraciones por la salud de la cantante: «Anoche estuve despierta toda la noche rezando por mi hermana Dolly. Muchos saben que no se ha sentido muy bien últimamente… los invito a rezar conmigo», escribió en Facebook. Horas después, matizó su mensaje para evitar alarma entre los fanáticos.

Dolly Parton, de 79 años, pospuso en septiembre los seis conciertos programados en Las Vegas para diciembre de 2025, y también se ausentará de la ceremonia de los Governors Awards el 16 de noviembre, donde recibiría un Óscar honorífico, debido a problemas de salud que no detalló.

A pesar de los rumores, la cantante asegura mantenerse activa y con energía, enviando un mensaje de tranquilidad a sus seguidores en todo el mundo.