Disquera despide a Marilyn Manson tras acusaciones de abuso de la actriz Evan Rachel Wood

La disquera Loma Vista anunció esta tarde que terminará de manera inmediata sus relaciones laborales con el cantante Marilyn Manson, luego de que la actriz Evan Rachel Wood denunciara que fue víctima de “terribles” abusos durante años por parte de su expareja.

A través de sus redes sociales el sello discográfico, que actualmente promueve el disco de Manson titulado “We Are Chaos”, compartió un breve mensaje en el que indicaron que dejarán de trabajar con el cantante.

“A la luz de las inquietantes acusaciones de hoy de Evan Rachel Wood y otras mujeres que nombran a Marilyn Manson como su abusador, Loma Vista dejará de promover su álbum actual (We Are Chaos) con efecto inmediato.Debido a estos desarrollos preocupantes también hemos decidido no trabajar con Marilyn Manson en ningún proyecto futuro”.

Este día, la actriz Evan Rachel Wood denunció que fue víctima de “terribles” abusos durante años por parte de su expareja, el cantante Marilyn Manson, con quien rompió la relación sentimental que les unía en 2010.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Wood y Manson comenzaron su relación cuando ella acababa de alcanzar la mayoría de edad y él prácticamente le doblaba los años.

“Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó terriblemente de mí durante años. Fui manipulada y me lavaron el cerebro para que me sometiera. He dejado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes”, escribió Wood en un breve mensaje que ha sido recogido por numerosas publicaciones.

Fuente: Som Embargo