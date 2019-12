Disney ya no hará más trilogías de ‘Star Wars’

Parece que con la llegada de ‘The Rise of Skywalker’, Lucasfilm y Disney darán por cerrado un capítulo en lo que se refiere a la franquicia de ‘Star Wars’, pues señalaron que ya no harán más trilogías, ni expandirán la historia de los Skywalker.

Esto lo mencionó Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, en una entrevista reciente. Para ella, estos últimos 6 años se trató de cerrar la trama iniciada por George Lucas en el Episodio IV hace 40 años; ahora ya no se tendrán que ajustar a ningún molde preestablecido.

Por lo que sus próximas narrativas no se cerrarán a obras de tres actos, explorando con mayor libertad diversas tramas y estructuras; sean autoconclusivas, de dos actos, de cuatro o más; explorando todas las posibles vías de acción.

No abandonarán a los nuevos personajes de ‘Star Wars’

Si bien Kathleen Kennedy señaló que la historia de Luke Skywalker y su familia había terminado; eso no significa que dejarán de lado a los personajes que se presentaron en la trilogía que cierra con ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’, lo que incluye a Finn, Poe y Rey.

Estos estarán en posibilidad de aparecer en otros proyectos de la saga, aunque no necesariamente sean los próximos filmes. Bien podrían aparecer en series live-action, animadas, videojuegos o cómics, dependiendo de cómo embonen en esas nuevas historias.

Habría que ver también cómo se manejaría esto para con las interpretaciones, pues varios de los actores, como es el caso de Daisy Ridley y John Boyega, han señalado que no quieren regresar al universo warsie ahora que finalizó la trilogía.

Esto anularía la aparición, por lo menos, de Finn y Rey en proyectos live-action; incluso en videojuegos, por aquello de la captura de movimiento y modelado 3D. Habrá que ver cómo resuelve esto Disney y Lucasfilm en el futuro.

Con información de Los Angeles Time.