Disney+ se cae en el primer día de servicio

Disney Plus (Disney+) se cayó durante su día de lanzamiento en Estados Unidos. Usuarios reportaron en redes sociales que el nuevo servicio de streaming ha estado presentando problemas, especialmente a la hora de reproducir un video o iniciar sesión.

De acuerdo con DownDetector, las fallas de Disney Plus comenzaron a las 06:08 horas EST y según un comunicado de Disney emitido a TechCrunch, la compañía está trabajando rápido para solucionar los problemas ocasionados por “una gran respuesta” al nuevo servicio de streaming.

Ususarios en redes sociales también señalaron que han tenido dificultades para contactar al soporte. Sin embargo, las fallas se deben a que existen muchos intentos de conexión al mismo tiempo, un problema común durante el día de lanzamiento de servicios similares.

Disney Plus comienza su guerra contra Netflix en EU’Star Wars’, Pedro Pascal y viejos clásicos, las apuestas de Disney en el streaming Bajo el hashtag #DisneyDown, en Twitter los usuarios se han quejado de varias fallas, de las cuales muchas se centran en no poder ver la nueva serie de Star Wars, The Mandalorian.

Pese a ello, la serie no es el único contenido afectado. Disney explicó a TechCrunch que “la demanda del consumidor para Disney+ excedió nuestras altas expectativas. Estamos encantados con esta increíble respuesta y estamos trabajando rápidamente para resolver el problema actual.

Les agradecemos su paciencia”. Hay que recordar que Disney Plus sólo está disponible en Estados Unidos, por lo que los usuarios de México tendrán que esperar hasta el 2020, aunque no hay una fecha exacta.