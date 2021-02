Disney+ prepara una serie sobre Wakanda con el mismo director de Black Panther, Ryan Coggler

The Walt Disney Company anunció que está desarrollando una nueva serie para Disney+ con el director de Black Panther, Ryan Coogler, que estará basada en el Reino de Wakanda. Así lo confirmaron medios estadounidenses.

De acuerdo con información de Deadline y IGN, se trata de un acuerdo exclusivo de cinco años de Disney con Proximity Media de Coogler.

“Ryan Coogler es un narrador singular cuya visión y alcance lo han convertido en uno de los cineastas destacados de su generación”, dijo Bob Iger, presidente ejecutivo de The Walt Disney Company sobre el director al que además describió como narrador que “dio vida a una historia innovadora y a personajes icónicos de una manera real, significativa y memorable, creando un momento cultural decisivo. Estamos encantados de fortalecer nuestra relación y esperamos contar más historias geniales con Ryan y su equipo “.

Para el joven cineasta de 34 años, el contrato significa una gran oportunidad

“Es un honor asociarme con The Walt Disney Company. Trabajar con ellos en Black Panther fue un sueño hecho realidad. Como ávidos consumidores de televisión, no podríamos estar más felices de lanzar nuestro negocio de televisión con Bob Iger, Dana Walden y todos los increíbles estudios bajo el paraguas de Disney. Esperamos aprender, crecer y construir una relación con el público de todo el mundo a través de las plataformas de Disney. Estamos especialmente emocionados de dar nuestro primer salto con Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso y sus socios en Marvel Studios, donde trabajaremos de cerca con ellos en programas selectos del MCU para Disney+. Ya estamos en la mezcla de algunos proyectos que no podemos esperar para compartir”, declaró Ryan Coogler.

Aunque no se dieron más detalles sobre la serie, es un hecho que no harán re-cast del actor Chadwick Boseman como T’Challa. El director de Marvel Studios, Kevin Feige, afirmó en diciembre pasado que Boseman –fallecido el 28 de agosto de 2020– no tendrá un sustituto en la gran pantalla.

Fuente: Sin Embargo