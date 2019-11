Disney estaría planeando una película live-action de ‘Dragon Ball’

Disney es dueño de todo y quiere dominar el mundo del entretenimiento en general; ahora su siguiente objetivo es ‘Dragon Ball’. De acuerdo con varios reportes, la productora ya estaría planeando una película live action de Goku.

La intención de La Casa del Ratón es hacer un reboot de la franquicia, enterrando definitivamente lo que fue ‘Dragon Ball Evolution’. El elenco estaría integrado por actores y actrices asiáticas; si tiene éxito, se tendría planeado un universo al estilo del MCU.

La noticia la da el sitio We Got This Covered, el cual ha acertado en el pasado con el cast de la nueva película de Batman, así como dando la exclusiva de la secuela de Aladdin días antes que la propia Disney confirmara el proyecto.

Disney tiene los derechos para live action de ‘Dragon Ball’

Muchos se estarán preguntado cómo es que Disney planea una película live action de ‘Dragon Ball’, si no es una franquicia que sea parte de ellos. Bueno, resulta que todo esto se debe a la compra de Fox en 2018.

Dicha compañía contaba con los derechos de explotación de la obra de Akira Toriyama; pero sólo en cuestiones de filmes con actores de carne y hueso, todo lo que tuviera que ver con animación se quedaba en manos de Toei Animation.

Dragon Ball Super: BROLYToei Animation

Disney, al adquirir Fox, también se llevó consigo los permisos para desarrollar este tipo de obras alrededor de la historia de Goku y compañía. Pero no sólo eso, también tendría los derechos de distribución de ‘Dragon Ball’ en occidente.

Es decir, si Toei quisiera traer a esta parte del mundo otra película del anime; Disney sería la encargada de distribuirla en las distintas regiones.

Con información de We Got This Covered.