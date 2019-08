Disney comparte póster oficial de la segunda cinta de Frozen en el marco de la D23 Expo

Disney dio a conocer el nuevo póster oficial de la segunda cinta de Frozen, a estrenarse el próximo 22 de noviembre.

La imagen fue compartida en el marco de la D23 Expo 2019, el cual es un evento donde la Casa del Ratón muestra avances exclusivos y novedades de sus proyectos, dando énfasis a aquellos relacionados con Marvel y Lucasfilm, y se lleva a cabo cada dos años. En la edición de este año también se espera información sobre su contenido en la plataforma de streaming Disney+.

La compañía realizó un anuncio en Twitter, donde escribió: “Echa un vistazo al nuevo póster de #Frozen2 de la #D23Expo. Ve la película en cines el 22 de noviembre”.

Check out the brand new #Frozen2 poster from #D23Expo. See the film in theaters November 22. pic.twitter.com/GkciNnIlX9

— Disney (@Disney) August 24, 2019