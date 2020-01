Director de ‘Parásitos’ arremete contra Marvel; los superhéroes son “estúpidos”, asegura

Este 13 de enero se dio a conocer la lista completa de las películas y sus realizadores nominados al Oscar 2020. La cinta ‘Parásitos’ fue nominada en varias categorías incluyendo Mejor Película Extranjera, Mejor Guión Original y Mejor Director, esta última para el polémico Bong Joon-ho.

El director de la cinta ha recibido grandes alabanzas por su trabajo, pero un reciente comentario lo pone en contra el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). En entrevista, Bong Joon-ho aseguró que los superhéroes son estúpidos por lo que nunca haría una película de ese corte.

Para The Times of London el director puntualizó que para él este tipo de personajes no aportan nada, por lo que rechazaría cualquier tipo de oferta para trabajar en MCU.

“No me gustan los superhéroes en absoluto. Creo que son un poco estúpidos. Me gustan los personajes que tienen que completar misiones más allá de sus propias capacidades”

Bong Joon-ho

En este sentido, Bong Joon-ho señaló que a diferencia de “Parásitos” en las películas de superhéroes siempre hay un villano y un bueno de la película, lo que hace que no sea realista.

“En Parásitos no tenemos villanos ni héroes. Cada personaje es agradable hasta cierto punto y cobarde hasta cierto punto. Débiles y mundanos hasta cierto punto. Y eso es realista. Así somos todos. Así es la gente que nos rodea todos los días”

Bong Joon-ho

A pesar de que no realizó un comentario sobre alguna película en particular, el director de ‘Parásitos’ detalló que su principal problema es que no tiene realismo, por lo que las personas no logran identificarse con ellas. Situación diferente de su película en la que no importó el idioma para que las personas se sintieran parte de ella.

Bong Joon-ho no es el primmer director que se niega a trabajar para el Universo de Marvel, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y otros cineastas han señalado su desapruebo a que las historias de los cómics lleguen a los cines. Scorsese declaró que lo que realiza Marvel no es cine y que las películas le recuerdan más a parques temáticos.

Fuente: SDP Noticias