Difunden video de asalto a Gustavo Adolfo Infante en la CDMX

El comunicador y colaborador de Grupo Imagen, Gustavo Adolfo Infante, difundió el video del asalto que sufrió el 5 de octubre del año pasado en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Buenos días. Les comparto el video del asalto que sufrí en Octubre del año pasado. Afortunadamente la policia de @AlcaldiaMHmx los agarro, pero ha sido un verdadero calvario esto. pic.twitter.com/dIH2zpWxdv — Gustavo A Infante (@GAINFANTE) June 25, 2019



El conductor del programa De Primera Mano publicó a través de Twitter las imágenes del momento que describió como “verdadero calvario” .

Las imágenes muestran el automóvil del periodista detenido en el tránsito de la zona de Periférico y Avenida Constituyentes, momento que aprovechan los delincuentes para asaltarlo.

“Venía de Imagen y el Waze me metió por lugares muy raros. De repente me metió en una zona donde estaba completamente parado el tráfico y me metieron un cristalazo de mi lado. Se estrella y no se rompe, pero no podía avanzar. Los cuates aventaron algo al vidrio. Me quitaron el celular y me pidieron abrir la cajuela y se llevaron mi cámara; me pidieron la cartera y cuando se las iba a dar ya se habían ido”, relató el periodista.

Siete días después, Infante compartió una fotografía en la que posa con los policías que lograron la detención de los asaltantes.

“Les presento a dos buenos elementos de la @SSP_CDMX que detuvieron a los que me asaltaron, José Galván (Júpiter) y el comandante Ramírez. Gracias infinitas y también a @RaymundoCollins y @vromog”.