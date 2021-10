Diego Luna hace un llamado a la unión de Iberoamérica: «Que no vengan a contar nuestras historias»

La de Diego Luna merece ser considerada una de las trayectorias más fascinantes. No sólo fue clave en la llamada nueva época de oro del cine mexicano con Y tu mamá también, sino que, a 20 años de distancia, se mantiene en lo más alto de la industria audiovisual mexicana con su participación en todo tipo de proyectos en cine, series y teatro.

¿O quizá deberíamos decir de la industria iberoamericana? Su perseverancia le han convertido en todo un referente dentro del bloque, situación no pasó desapercibida en los Premios Platino 2021, en donde el actor recibió el mayor reconocimiento del encuentro, el Platino de Honor. El premio ha sido concedido anteriormente a auténticas leyendas, como Sonia Braga (2014), Antonio Banderas (2015), Ricardo Darín (2016), Edward James Olmos (2017), Adriana Barraza (2018) y Raphael (2019). Más destacado es que el galardón le llega al mexicano con apenas 41 años, lo que le convierte en el más joven en recibirlo.

Cine PREMIERE estuvo presente en la rueda de prensa previa a la gala, en la que se oficializó el premio. A continuación las reflexiones más importantes del mexicano durante el evento.

Sensaciones tras la pandemia

«Esto llega en un momento en que me siento con más ganas que nunca de contar historias y es la motivación necesaria, sobre todo después de este incierto tiempo en que venimos. La motivación necesaria para seguir adelante. Hubo momentos en esta pandemia en los que me preguntaba si lo que hacemos es esencial o no. Cuando de pronto se trata de sobrevivir, de aguantar, de los que menos tienen, te preguntas si lo que haces tiene sentido o no, o si deberíamos estar en la calle ayudando. Quedarse en casa no es lo mismo para todos. Para mí fue un momento duro y necesitaba algo así para recordar que lo que hacemos es esencial, que contar historias es vital para entendernos, para crecer y para poder algún día transformar esta realidad que necesita tanto de nuestra acción».

«¿Por qué no aprovechar este momento y recordar que en bloque somos más fuertes? Que nuestras historias nos corresponde verlas entre nosotros. Son mucho más las cosas que compartimos y las diferencias también hay que celebrarlas. Hay una curiosidad allá afuera. Que no nos ganen el primer paso y que no vengan a contar nuestras historias porque nadie mejor que nosotros para contarlas»

«Vine a España hace muchos años, trabajé en algunos proyectos y de pronto eso se enfrió y pareciera que dejamos que cierta fractura en nuestra comunidad sucediera. Parecía que íbamos hacia un lugar donde nos íbamos a ver como un bloque y no sucedió del todo. Ahora, con estas nuevas herramientas como son las plataformas, no tenemos solo que vivir en pantalla de cine. Podemos compartir nuestras historias de muchas otras formas, se abre una oportunidad de pensar en bloque».

El valor del cine y las series

«Yo no quiero ser alguien que se aísle, que sea indiferente. Al revés, quiero ser alguien que quiera ser parte de un cambio, el que sea. Una de las formas de hacer esto es que la honestidad acompañe mi trabajo. Si entiendo por qué estoy contando una historia, si estoy siendo consecuente con lo que me produce contarla, eso se nota y eso hace el entorno un mejor lugar. Ese es el ejemplo que quiero dar, no sólo a mis hijos, sino a la gente que me rodea».

Pasado y presente

«La maravilla de esta profesión es que los personajes que yo puedo hacer hoy no los podía hacer antes y los que podré hacer cuando tenga 60 años todavía no puedo ni imaginarlos siquiera. La perspectiva va cambiando, el entorno va cambiando, las historias que contamos hoy no pueden no tener que ver con una pandemia. Proyectar el futuro hace perder el tiempo en esta profesión en particular. Creo que hay que estar viviendo el presente».

Gael García Bernal

«Más allá de lo que haya pasado con la película [Y tu mamá también], es lo que me pasó a mí en el proceso. Trabajé además con uno de mis mejores amigos, un personaje que quiero muchísimo. Nos hemos acompañado desde entonces y a la fecha en términos personales, de familia, pero también en términos profesionales y creativos. Ahí establecimos un vínculo que trascendía y fue un descubrimiento en muchos sentidos, pues empezamos a viajar con nuestro trabajo, yo empecé a mostrar mi trabajo fuera de México y fue muy especial».

