Dice Paltrow que bebió cada noche durante incendios en LA

Gwyneth Paltrow reveló que recurrió al alcohol para sobrellevar el impacto emocional de los incendios forestales que arrasaron Los Ángeles a principios de este año.

Durante una conversación en el podcast Goop, la actriz, de 52 años, admitió que su consumo de alcohol empeoró sus síntomas de la menopausia.

«Estoy en pleno proceso ahora mismo, así que estoy en un estado de confusión», dijo Paltrow. «Pero noté que mis síntomas estaban bastante bajo control, hasta que en enero, cuando ocurrieron los incendios en Los Ángeles, usé el alcohol para sobrellevarlo».La estrella de Avengers: Endgame reconoció que la situación la llevó a beber más de lo habitual, lo que terminó afectando su salud.

Me despertaba y me invadía una ansiedad que nunca había sentido en mi vida», confesó. «Pensaba en todos los errores que había cometido, en las personas a las que había herido, y me quedaba despierta durante seis horas. Era una locura».A pesar de las dificultades, Paltrow aseguró que está encontrando formas de sobrellevar la situación.»Espero poder salir adelante», aseveró.A inicios del año, los incendios afectaron barrios como Pacific Palisades y Altadena, dejando a miles de personas desplazadas y cobrando al menos 29 vidas. a crisis también destruyó numerosas viviendas, incluyendo las de varias celebridades.Aunque Gwyneth Paltrow y su esposo, Brad Falchuk, estaban a salvo, la actriz comentó que «muchos de nuestros amigos cercanos… lo han perdido todo».

Información tomada de Agencia Reforma