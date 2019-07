Detienen a Yanet García en el Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México

La conductora Yanet García de 28 años de edad que estuvo varios días de visita en el viejo continente para promocionar “Bellezonismo”, la película española en donde actúa por primera vez, la cual fue producida por el cineasta Jordi Arencón.

La Chica del Clima se lo pasó fantástico en España, al lado de su novio, el estadounidense Lewi Shoes, incluso se escaparon unos días para conocer Capadocia, Turquía.

Antes de abandonar Madrid, donde Yanet García pasó la mayor parte de su tiempo, promocionando la cinta, no podía dejar de visitar el tradicional y emblemático “Museo del Jamón” y no pudo resistirse a comprar el exquisito jamón serrano para compartir entre el elenco del programa Hoy.

No obstante, lo que la Chica del Clima nunca imaginó fue que, al arribar al aeropuerto de la Ciudad de México, sería detenida por las autoridades aeroportuarias… ¡Y todo por el jamón serrano! “En el aeropuerto de la Ciudad de México me quitaron el jamón serrano que les traje a todos, ¿porqué si solo era para compartir no era nada malo?”.YANET GARCÍA

La misma Yanet detalló en su cuenta de Instagram como la detuvieron en el aeropuerto a su llegada, ya que no sabía las reglas para ingresar comida. Cabe señalar que estas varían en cada país, generalmente aplica para lácteos o carnes que pueden ocasionar que con el alimento se trasladen agentes patógenos.

Tras retirale el jamón serrano, Yanet García pudo ingresar al país sin ningún problema…

Aquí te dejamos las fotos del triste momento en el que Yanet García dejó su jamón

Fuente: SDP Noticias