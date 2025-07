Durante el concierto de Coldplay en el Gillette Stadium, el director ejecutivo de la empresa Astronomer, Andy Byron , fue sorprendido abrazando a Kristin Cabot, la directora de Recursos Humanos de la misma compañía, en la clásica “kiss cam” del evento.

Desmienten disculpa del CEO tras viral “kiss cam” en concierto de Coldplay

La escena generó revuelo, pues se hizo público que Andy Byron está casado, mientras que Kristin Cabot estuvo casada con un hombre llamado Kenneth Thornby. Aparentemente, ambos iniciaron los trámites de divorcio en 2018 y su unión finalmente se disolvió en el año 2022, hechos que desencadenaron especulaciones sobre una posible infidelidad.

Chris Martin, líder de la banda británica no perdió oportunidad para lanzar una broma desde el escenario, señalando: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”, lo que encendió aún más las redes sociales.

Horas después, surgió un supuesto comunicado atribuido a Andy Byron en el que él se disculpaba y criticaba a Coldplay por exponer “un momento privado sin mi consentimiento”, e incluso incluía una cita de la famosa canción Fix You de Coldplay.

No obstante, de acuerdo con TMZ, la compañía confirmó que Byron no escribió dicha declaración, y aseguró que dicho texto era falso, proveniente de una cuenta parodia. Además, Astronomer inició una investigación interna para esclarecer el incidente.

El falso comunicado comenzó a difundirse la noche del jueves 17 de julio, justo después de que se viralizara el video en el que se ve a Byron abrazando a Kristin Cabot.

¿Qué decía el falso comunicado de Andy Byron?

Aunque fue ampliamente difundido en redes sociales, el comunicado atribuido a Andy Byron fue desmentido por Astronomer, que aseguró que todo el contenido era completamente falso. En el texto, que aparentaba ser una disculpa pública, el CEO supuestamente defendía su derecho a la intimidad y reconocía lo ocurrido.

«Quiero reconocer el momento que ha estado circulando en línea y la decepción que ha causado. Lo que se suponía que sería una noche de música y alegría se convirtió en un error profundamente personal que se desarrolló en un escenario muy público», se leía en el mensaje apócrifo.

En otra parte del texto, supuestamente Byron ofrecía una disculpa a sus seres queridos por el daño que habría hecho.

«Quiero disculparme sinceramente con mi esposa, mi familia y el equipo de Astronomer. Merecen algo mejor de mí como socio, como padre y como líder. Esto no es lo que quiero ser ni cómo quiero representar a la empresa que ayudé a construir», se lee en el documento.

Finalmente, como cierre del falso comunicado, quien lo redactó en nombre de Byron incluyó una línea tomada del famoso tema Fix You de Coldplay: “Y como una vez cantó un amigo: ‘Lights will guide you home, and ignite your bones, and I will try to fix you’”.