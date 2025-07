Desmiente Kelly Osbourne que su papá Ozzy esté muriendo

La cantante, conductora y socialité Kelly Osbourne desmintió este fin de semana los rumores de que su padre, Ozzy Osbourne, se está muriendo.

De acuerdo con Page Six, la ex presentadora de The View publicó en sus historias de Instagram y en TikTok un mensaje donde habla sobre los videos generados con Inteligencia Artificial que sugieren que el ícono del metal, de 76 años, estaba gravemente enfermo.

«Hay un video circulando en redes sociales, y se supone que es de mi papá, pero es IA», dice Kelly, de 40 años, en su posteo.»Y tiene una voz como la de mi papá, al estilo David Attenborough o algo así. Y comienza diciendo: ‘No necesito que un médico me diga que voy a morir. Sé que voy a morir'».

Tras estas palabras, Kelly explota en contra de quienes crearon y han difundido este mensaje, el cual se ha hecho viral en varias plataformas de redes sociales.

Información de Agencia Reforma