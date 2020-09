Descubren parecido de metalero con ‘Chespirito’

Hay personas que nacieron para ser famosas, aun sin proponérselo. Así le sucedió a Phil Claudio Gonzales, un hombre originario de Argentina, quien de la noche a la mañana se convirtió en toda una celebridad de las redes sociales

¿La razón? Alguien encontró una foto suya en Facebook y se percató del gran parecido que tiene con el querido comediante mexicano Roberto Gómez, Bolaños, ‘Chespirito’, por lo que decidió hacerle un meme que rápidamente se viralizó en varias plataformas sociales.

En la imagen se puede ver a Phil, una amante del metal con cabello largo y que suele vestir de negro, brindando junto a un grupo de amigos rockeros.

A su lado, colocaron una foto del comediante enfundado en el atuendo de su personaje más célebre: ‘El Chavo del Ocho’.

Esto además de impactar a los internautas por el gran parecido entre ambos hombres, dio pie a que otros hicieran sus propios memes, disfrazando la misma foto de Phil con el atuendo de otros personajes del también guionista y productor de televisión, que falleció en noviembre de 2014.

Al enterarse de la repentina fama que adquirió, el hombre decidió manifestarse en su perfil de Facebook, comentando que el autor del meme se comunicó con él para ofrecerle disculpas por todo el revuelo generado.

“No se cansaron todavía?? Hay muchas mas eh …Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo disculpas”

Pero lejos de haberse molestado, Phil afirmó que no deja de reír con las creaciones de los internautas y que le alegra haber dado un motivo para reír en estos difíciles tiempos de pandemia.

“No me enojo ni mucho menos… Es un meme nada mas pelotudo. Es para reirse un poco. No para bardear… Un poco de humor para este momento de mierda”

No se cansaron todavia ?? Hay muchas mas eh …Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo…

Fuente: SDP