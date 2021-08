Demon Slayer: Mugen Train llegará en exclusiva a Funimation

Funimation anunció que Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train (Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen) se sumará el próximo 13 de agosto en exclusiva a su catálogo en América Latina. La producción de Ufotable estará disponible en versión subtitulada, así como con doblaje al español latino y en portugués.

Aquí una captura de pantalla del tuit original publicado por la cuenta oficial de Funimation Latinoamérica, el cual fue borrado sin explicación apenas unos minutos después.

Aniplex of America brinda la siguiente sinopsis oficial de la película:

“Cayendo para siempre en un sueño sin fin…

Tanjiro y el grupo han completado su entrenamiento de rehabilitación en la Mansión de las Mariposas y llegan a su próxima misión en el Tren Mugen, donde más de 40 personas han desaparecido en muy poco tiempo.

anjiro y Nezuko, junto con Zenitsu e Inosuke, se unen a uno de los espadachines más poderosos dentro del Cuerpo de Cazadores de Demonios, Kyojuro Rengoku, el Pilar de la Llama, para enfrentar al demonio a bordo del Mugen Train en camino a la desesperación”.

