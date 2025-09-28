Demon Slayer cae en taquilla: Leonardo DiCaprio toma el liderato tras 2 semanas

Leonardo DiCaprio logró lo que parecía imposible: Derrotó en taquilla a Demon Slayer: Castillo Infinito con Una Batalla Tras Otra, su película con Paul Thomas Anderson.

Lo más interesante es que Demon Slayer: Castillo Infinto se desplomó después de dos semanas reinando, pues además de Una Batalla Tras Otra de Leonardo DiCaprio, La Casa de Muñecas de Gabby también le ganó a Tanjiro.

Una Batalla Tras Otra de Leonardo DiCaprio derrotó a Demon Slayer en taquilla

Una Batalla Tras Otra de Leonardo DiCaprio es el estreno de esta semana y llegó fuerte a cines de todo el mundo, pues derrotó a Demon Slayer en taquilla con 881 millones de pesos en su estreno.

Aunque aquí hay que matizar un poco, pues aunque Una Batalla Tras Otra de Leonardo DiCaprio logró sacar a Tanjiro del primer lugar, es una victoria moral más que otra cosa.

Pues el presupuesto de Una Batalla Tras Otra es de 2.3 mil millones de pesos; es decir, no va a recuperar su inversión de ninguna manera posible.

Siendo este el segundo fracaso de Warner Bros. en la taquilla mundial desde el estreno a inicios de año de Mickey 17, con lo cual se rompe la gran racha que llevaba el estudio en 2025.

La Casa de Muñecas de Gabby también le ganó a Demon Slayer

Demon Slayer: Castillo Infinito se cayó de manera inesperada en su tercera semana, pues además de Una Batalla Tras Otra de Leonardo DiCaprio, La Casa de Muñecas de Gabby se coló al segundo lugar con 348 millones de pesos.

La Casa de Muñecas de Gabby fue la elección infantil de la semana, contra la cual Demon Slayer ya no pudo competir, algo que nadie esperaba luego de 2 semanas de reinado.

Para el caso, la película animada de Universal tuvo un presupuesto de 587 millones de pesos; no es muy elevado, así que se espera que logre por lo menos recuperar su inversión.

Tiene buenas posibilidades antes de la llegada de Tron: Ares el 9 de octubre de 2025.

Demon Slayer se fue hasta el tercer lugar pero con una gran taquilla

Aunque fue la gran derrotada esta semana, Demon Slayer ya tiene un acumulado de 11 mil millones de pesos, siendo una de las películas más exitosas de este 2025.

Más si recordamos que Demon Slayer: Castillo Infinito solo costó 367 millones de pesos, un presupuesto muy bajo para una película de animación con esta calidad.

Si bien la sombra de Tron: Ares amenaza su recaudación final, analistas señalan que por lo menos debería de llegar a unos 11.5 mil millones de pesos para el final de su recorrido en cines.

Con esto, por primera vez en la historia, una película de anime derrotaría en taquilla a todas las películas de Marvel y DC en un mismo año.