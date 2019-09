Demi Moore: Tríos sexuales arruinaron mi matrimonio con Ashton Kutcher

Demi Moore ha decidido hacer públicos algunos detalles de su matrimonio de seis años con el actor Ashton Kutcher, a través de un libro de memorias titulado Inside out, donde afirma que su relación se vino abajo cuando accedió a realizar tríos sexuales.

Casi se convierten en padres

La relación de las estrellas hoollywoodenses acaparó los reflectores desde 2003, cuando se supo que habían comenzado un noviazgo, en gran parte por la diferencia de 15 años de edad que los separaba, sin embargo a ellos poco les importó y dos años después contrajeron matrimonio.

Esto precisamente inició el final de una relación que parecía ser una relación a prueba de todo, ya que de acuerdo con Moore, desde entonces intentaron convertirse en padres y casi lo logran, pues a pesar de su edad, la actriz logró quedar embarazada, pero perdió al bebé y desde entonces la relación con Ashton no volvió a ser la misma.

¿Por qué aceptó hacer tríos sexuales?

Kutcher, entonces veinteañero, decidió probar cosas nuevas, salir más. Moore dice que para evitar perderlo, aceptó hacer cosas de las que hoy se arrepiente.

“Accedí a hacer un trío en dos ocasiones, lo que lejos de ser positivo para la pareja fue el inicio del fin de la relación. Fue un error y fue la excusa perfecta que utilizó Kutcher para mantener relaciones sexuales con otras mujeres”.

Demi Moore

Las infidelidades salieron a la luz

Tiempo después, señala, se enteró a través de la portada de la revista Star, en 2010, que su marido había tenido una relación con Brittney Jones, a quien habría conocido durante un cumpleaños de una de las hijas que tuvo con Bruce Willis.

Pero no fue la única infidelidad que soportó de su esposo. Según Moore, Kutcher tuvo otro “affaire” con una joven de nombre Sara Leal, la información le habría llegado a través de una alerta de Google y cuando le reclamó a Ashton, este se habría justificado alegando que los tríos con otras personas ajenas a su relación lo hacían sentir libre de involucrarse con otras mujeres.

En 2011, Moore lanzó un comunicado anunciando su divorcio. Los años siguientes, la actriz se la pasó en fiestas y relaciones esporádicas con hombres más jóvenes.

Sus memorias le han ayudado a ver su vida desde otra perspectiva

En 2012 la protagonista de la cinta Striptease tocó fondo, cuando sufrió trastornos alimentarios que le hicieron sufrir una preocupante pérdida de peso.

“Durante años estuve en espiral, en un camino de verdadera autodestrucción. No importa los éxitos que haya tenido, simplemente nunca me he sentido suficientemente buena, suficientemente bien”.

Fuente: SDP Noticias