Demandarán a Shakira y Jlo por hacer ‘teibol’ en show de Super Bowl

Luego de un Show de Medio Tiempo del Super Bowl espectacular en el que la colombiana Shakira y la Jennifer Lopez con sangre puertorriqueña, sellevaron aplausos de pie de los casi 100 millones de televidentes que siguieron el famoso juego en el que la parte musical dejó encantados a todos, o casi a todos.

Y es que con un espectacular body rojo con diamantes que dejó lucir su abdomen y sus peculiares movimientos de caderas, Shakira interpretó temas como “She Wolf”, “Powerful” y “Whenever Wherever”, y con sus icónicos pasos realizó una coreografía junto con Bad Bunny, en la que, además, puso a bailar a todos en el Hard Rock Stadium.

Por su parte, Jennifer Lopez lució un hermoso body negro con toques aperlados y con una gran producción y canciones como “Get Right” y “On the Floor” emocionó a sus seguidores y puso a bailar a todos en el recinto con su increíble ritmo latino.

Hasta ahí todo genial, ambas cantantes dejaron con la boca abierta a quienes las vieron hacer lo que mejor saben: Cantar y bailar. Incluso hubo celebridades como Lady Gaga que celebró el poder femenino, la fuera de los latinos en Estados Unidos y lo sexy y talentosas que eras este par de mujeres.

Pero un pastor cristiano no sintió esa euforia de quienes ovacionaron a la pareja y hasta piensa demandar a la NFL por pornografía: “Hablo en serio aquí. Estoy buscando un abogado para realizar una demanda colectiva contra la NFL por complacer a la pornografía. Tal vez esa no sea la acusación correcta, no soy un abogado. Pero lo que vimos ayer fue una actuación del club de strippers en el medio tiempo del Super Bowl 2020”, aseguró Dave Daubenmire.

El hombre religioso es un conocido comentarista, ex entrenador de fútbol y predicador cristiano estadounidense, quien no estuvo de acuerdo con lo hecho por Shakira y JLO, y piensa demandar.

“La NFL bombeó pornografía a nuestros hogares. No nos dijeron que iban a hacerlo. No pusieron ninguna advertencia en la pantalla antes de que J-Lo comenzara su acto de club de strippers. Se violaron las conciencias de millones de niños inocentes. Sin previo aviso. Nos volvimos a mirar la piel de cerdo y, como bonificación, conseguimos un viaje al corral de cerdos. Corrompieron la santidad de nuestros hogares sin nuestra aprobación”, dijo.

Y agregó: “Este no es un problema de libertad de expresión. J-Lo y aquí un grupo de exhibicionistas no tienen derecho a entrar a mi casa sin ser invitados. Ellos bombearon videos lascivos a nuestras casas sin la debida notificación. No hubo oportunidad de proteger los ojos jóvenes reunidos alrededor el tubo familiar. Fui a un partido de fútbol y estalló una orgía “, puntualizó.

Fuente: Vanguardia