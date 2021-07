De ”Princesa de Disney” a estrella de OnlyFans; gana 30 mil dólares al mes

Dare Taylor paso de ser trabajadora de Disney interpretando a Jazmín, de Aladín, a brillas en el sitio de contenido para adultos, OnlyFans.

Originaria de Minnesota, Taylor desde los ocho años soñó con trabajar en un parque de Disney. Cuando era pequeña viajaba constantemente al parque de Florida y se quedaba obnubilada por los personajes.

Su camino hacia el castillo de la casa de Mickey Mouse comenzó cuando a los 18 ganó el concurso de moda Miss Teen Minnesota, uno de los tantos a los que se había presentado. Envalentonada por el éxito condujo hasta Florida y probó suerte cerca del reino.

Disney no debía enterarse porque eso iba contra sus reglas conservadoras. “Nadie se enteró de lo que estaba haciendo”, confirmó Taylor a The New York Post. Por “izquierda”, la joven logró salir en la portada eslovaca de Playboy.

Con el tiempo ella se retiró de Disney y comenzó a trabajar en Universal Studios. Su nuevo trabajo era similar. Ahí ya no hacía de Jazmín, sino de Vilma de Scooby Doo y personajes del Medieval Times.

Información de: Multimedios