De las ‘disculpas’ de ‘Fofo’ Márquez en audiencia al temor por represalias: Mujer agredida habla del caso

El 10 de abril vincularon a proceso a ‘Fofo’ Márquez por el delito de feminicidio en grado de tentativa tras presuntamente haber golpeado a una mujer en Naucalpan, Estado de México, identificada como Edith ‘N’, misma que ha ofrecido diversas entrevistas tras darse a conocer la situación legal del creador de contenido.

Desde hace casi dos meses, la vida de Edith ‘N’ ha tenido un giro drástico. Recordemos que fue el 22 de febrero cuando resultó agredida presuntamente por el creador de contenido, de acuerdo con videos de seguridad pública difundidos en redes sociales.

El proceso legal no para, y actualmente se están llevando a cabo las investigaciones complementarias del caso por el que su presunto agresor podría pasar varios años en la cárcel.

Aquella mujer, de 52 años, ha hablado de diversos temas relacionados con el caso: desde las palabras que ofreció Rodolfo ‘N’ durante la última audiencia, la carta que supuestamente escribió la mamá de ‘Fofo’, e incluso el temor que siente por represalias.

Edith ‘N’ no cree en las disculpas de Fofo Márquez

Entre las declaraciones que hizo la mujer agredida supuestamente por Rodolfo ‘N’ están las relacionadas con lo que él dijo en la última audiencia, donde aseguró que temía por su vida y que no quería estar en la cárcel, además de mencionar que no odia a las mujeres, lo que en su momento la conmovió.

“Cuando estábamos en la audiencia él comenta precisamente eso, un arrepentimiento ante la jueza. Y la verdad (…) fue lindo de su parte decir unas palabras muy lindas a su madre, haberle dicho que era la mujer de su vida. Estaba ahí también su novia y dijo que próximamente se iba a casar con ella”, aseguró en entrevista con Venga la Alegría.

Sin embargo, la mujer destacó que en ningún momento se disculpó con ella, por lo que no cree que las palabras del creador de contenido en redes sociales sean ciertas o dichas de forma honesta.

“Le faltó decir: Señora Edith, discúlpeme. O sea, sí hubo una referencia, pero a final de cuentas la razón por la que estás ahí es porque tú agrediste a una persona, está presente y la tienes a unos metros, y jamás me pidió una disculpa”, mencionó.

¿Víctima de ‘Fofo’ Márquez lo perdonará? Esto dijo

En otra conversación, ahora con el noticiario Hechos AM, le preguntaron si estaba dispuesta a otorgarle el ‘perdón’ al joven, quien podría alcanzar hasta 46 años en prisión.

Al respecto, Edith manifestó que eso ya no estaba en sus manos, pues la justicia sería la encargada de ello.

“En este caso no podríamos otorgarle un perdón porque el proceso como tal, por el tipo de delito se persigue de oficio, entonces yo ya no tengo nada que ver en esa situación”.

Edith ‘N’ responde a carta de Sandra, mamá de ‘Fofo’ Márquez

Otro de los temas que habló Edith en su visita a Venga la Alegría tiene que ver con la carta publicada por Sandra, la mamá de ‘Fofo’, donde se disculpaba por los actos de su hijo y aseguraba que él estaba arrepentido.

Aunque reconoció que con la madre del youtuber no tiene ningún tipo de conflicto, también destacó que no la considera una disculpa genuina, pues en vez de hacerla pública a través de su abogado, se la habría hecho llegar en privado.

“A esta carta no le doy veracidad. Considero que si esta carta realmente la hubiera hecho directamente la señora, hubiera llegado directamente a mí, lo cual pudo haber ocurrido. Esta carta para mí no es real”, dijo.

Mujer agredida por ‘Fofo’ Márquez teme por su vida, asegura

Si bien dijo que no cree en las disculpas ni de ‘Fofo’ ni de su familia, también reveló que siente miedo por las represalias que pudiesen tomar en su contra por el proceso legal en contra del joven, que tiene 26 años.

“Te hacen comentarios, la gente, tus amigos externos, te dicen: ‘¿Cómo te atreviste?’, ‘¿No sabes con quién te estabas metiendo?’”, compartió en entrevista con Adela Micha.

Dicho temor, que le han hecho crecer con los comentarios que recibe, le ha imposibilitado seguir con su vida y realizar actividades como ir a trabajar, pues teme que en cualquier momento le puedan ‘poner un 4′ y querer hacerle daño.

“Soy asesora inmobiliaria, mi trabajo es ir a revisar propiedades, ver gente y tener citas con gente que no conozco, me pone… no he podido ir a trabajar, no he podido volver al trabajo”, confesó.

¿Qué sigue en el caso de ‘Fofo’ Márquez?

Tras darse a conocer que ‘Fofo’ era vinculado a proceso, ahora resta que se realice la investigación complementaria para determinar el tiempo que podría pasar en la cárcel o, en todo caso, quedar en libertad.

El miércoles, después de que se conociera la situación legal de Rodolfo, Edith ‘N’ se dijo consciente de que la defensa del influencer podría actuar para apelar al veredicto de la jueza.

No obstante, habrá que esperar para algún nuevo dato de la investigación. Por el momento, ‘Fofo’ sigue preso en el Penal de Barrientos, ubicado en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.