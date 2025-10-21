De Epstein al príncipe Andrés: Los secretos de abuso más impactantes que Virginia Giuffre cuenta en su libro

El libro de Virginia Giuffre, «Nobody’s Girl», revela los abusos que sufrió a manos de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y sus poderosos amigos.

Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes del caso Jeffrey Epstein, dejó un fuerte testimonio sobre los abusos que sufrió como parte de la red de prostitución de Jeffrey Epstein en sus memorias póstumas Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice.

En el libro, relata con crudeza su experiencia desde que fue captada siendo adolescente por Epstein y Ghislaine Maxwell, hasta su valiente lucha contra el tráfico sexual y el abuso de poder.

El texto de Giuffre, quien se suicidó en abril de 2025, es un golpe directo a estructuras que parecían intocables: la realeza, la política y la élite financiera, y una llamada urgente a la justicia y a la acción.

Las revelaciones más fuertes de Virginia Giuffre sobre los abusos que vivió bajo el yugo de Jeffrey Epstein

Virginia Giuffre, conocida por ser una de las voces más fuertes en el escándalo de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, dejó un testimonio muy poderoso antes de morir: su libro póstumo, Nobody’s Girl, que salió seis meses después de su muerte en abril de 2025.

En él, no sólo habla de su dolor, sino que también expone cómo funcionaba realmente la red de tráfico sexual de Epstein, el poder detrás de la misma y su lucha para obtener justicia.

Virginia Giuffre (Shutterstock)

Reclutamiento y manipulación temprana por Epstein y Maxwell

En su libro póstumo, Virginia Giuffre describe cómo fue detectada siendo adolescente, mientras trabajaba en un spa del club Mar‑a‑Lago del entonces empresario Donald Trump.

Según relata, Ghislaine Maxwell la abordó con una oferta que parecía legítima: mejorar su carrera como masajista. Pero pronto todo cambió.

«Me dijeron que podría tener una gran carrera, pero todo cambió cuando me pidieron hacer cosas que nunca había imaginado. Fue el comienzo de una pesadilla que me marcó para siempre», escribe en el texto.

Asimismo, Giuffre destaca la aparente amabilidad y atención iniciales de Maxwell que ocultaban una realidad mucho más oscura. «Ella parecía amable al principio, pero rápidamente me di cuenta de que estaba atrapada en una red de control y abuso. No era sólo trabajo, era esclavitud disfrazada», señala Giuffre.

El Congreso de Estados Unidos tendrá acceso a documentos clave relacionados con la red de tráfico sexual en la que estuvo involucrado Jeffrey Epstein. (Getty Images)

Encuentros sexuales de Virginia Giuffre con el príncipe Andrés de York

En el libro Giuffre reitera que fue forzada a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés cuando ella tenía 17 años. Incluso, detalla, entre otras cosas, tres episodios: en Londres en 2001, en Nueva York poco después, y finalmente en la isla privada de Epstein en el Caribe.

En 2001, el segundo hijo de Isabel II tenía 41 años, más del doble de la edad de Virginia. Ese año, Epstein y Maxwell llevaron a Virginia a uno de sus departamentos en Nueva York. A Virginia la llamaban Jenna, un apodo que su familia usaba desde pequeña.

“Adivina la edad de Jenna”, dijo Maxwell a su amigo el príncipe Andrés cuando le presentó a la joven. El entonces duque de York respondió: “Mis hijas son apenas algo más pequeñas que tú».

«Vamos a tener que intercambiarla pronto”, replicó la británica, Ghislaine Maxwell, en una broma de mal gusto sobre cómo Giuffre comenzaba a hacerse «mayor».

El príncipe Andrés fue acusado de abusar sexualmente de Virginia Roberts, cuando tenía 17 años, con la ayuda de Ghislaine Maxwell. (Shutterstock)

“Han pasado los años y he pensado mucho en cómo se comportó aquella noche. Fue lo suficientemente amable, pero muy consciente de sus privilegios. Creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento”, recuerda Giuffre en el libro.

A la mañana siguiente, la activista recuerda que Epstein le dio 15 mil dólares de recompensa y la felicitó: “Lo has hecho muy bien. El príncipe se ha divertido”.

Tras aquel primer encuentro, Virginia relata que se reunió con el príncipe en dos ocasiones más, una de ellas en Nueva York, un mes después.

Este segundo encuentro tuvo lugar en otra de las residencias del millonario estadounidense. De esa ocasión proviene la foto que el duque de York desacreditó en una entrevista que dio para la BBC en 2019, al asegurar que era falsa.

Un ‘primer ministro muy conocido’ agredió a Virginia Giuffre

Virginia Giuffre narra también que vivó otro de los episodios más traumáticos de su vida, que no solo involucra al círculo real británico, sino también a un político de alto perfil identificado únicamente como un “primer ministro muy conocido”.

Este ataque, que tuvo lugar cuando ella apenas tenía 18 años, se convierte en un punto decisivo en su historia de abuso y explotación.

Aunque en el libro no revela explícitamente el nombre del político, en documentos judiciales y en testimonios previos, Giuffre ha señalado que se trata del ex primer ministro israelí Ehud Barak.

Según su testimonio, durante una visita a la isla privada de Jeffrey Epstein, en las Islas Vírgenes, fue brutalmente agredida y violada por este político. La violencia fue tan extrema que la dejó inconsciente y gravemente herida.

El ex primer ministro de Israel, Ehud Barak, habría abusado sexualmente de Virginia Giuffre. (Amir Levy/Getty Images)

Virginia Giuffre revela el chantaje y la extrema vigilancia de Jeffrey Epstein

En otro de los relatos contados en sus memorias, Virginia describe cómo Jeffrey Epstein no solo ofrecía sexo y privilegio, sino que supuestamente lo utilizaba como herramienta de chantaje.

Giuffre asegura que él hablaba de “videotapes” y de “favores” que los poderosos le debían. Además, relata que tuvo que reclutar a otras jóvenes para el círculo de abuso que describe como “la peor cosa que he hecho en mi vida” y detalla la tecnología, los viajes y los sistemas de control que permitían que la red funcionara sin quedar a la vista.

El hombre fue detenido en Nueva Jersey y unos días después apareció sin vida en su celda. (Shutterstock/Shutterstock)

¿Qué paso con Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein fue un financiero estadounidense que se convirtió en el centro de un escándalo mundial por su implicación en una red de tráfico sexual de menores.

Durante años, Epstein utilizó su enorme fortuna y conexiones con figuras poderosas para atraer y explotar a jóvenes vulnerables, muchas de ellas adolescentes.

En 2019, fue arrestado y acusado formalmente por cargos federales relacionados con la trata de personas y la explotación sexual de menores. Sin embargo, antes de enfrentar un juicio, Epstein fue encontrado muerto en su celda de la cárcel de Nueva York en agosto de 2019, en lo que fue declarado oficialmente un suicidio.

Melania Trump, el príncipe Andrés, Gwendolyn Beck y Jeffrey Epstein en una fiesta en el club Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, 12 de febrero de 2000. (Getty Images)

Su muerte generó múltiples teorías y controversias, debido a las irregularidades en la vigilancia de la prisión y el impacto que su testimonio podría haber tenido sobre personas influyentes vinculadas a su red.

Aunque Epstein ya no está vivo, las investigaciones y procesos legales contra sus cómplices y asociados, como Ghislaine Maxwell, continúan, revelando poco a poco la magnitud y profundidad de esta red criminal.