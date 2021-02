David Fincher y Netflix volverán a unir sus pasos con la adaptación de la novela The Killer

El cineasta David Fincher y Netflix volverán a unir sus pasos tras “Mank” (2020) con la adaptación de la novela gráfica The Killer, informaron este miércoles medios estadounidenses como The Hollywood Reporter.

Fincher dirigirá esta película basada en la obra de Matz y Luc Jacamon.

Michael Fassbender aparece en las quinielas para protagonizar esta cinta y ya está en conversaciones para incorporarse al proyecto, pero por ahora no se ha confirmado que sea el actor que liderará The Killer

Otro punto muy interesante de este proyecto de Fincher es que aquí colaborará con Andrew Kevin Walker, el guionista detrás de Se7en (1995) y que también colaboró con el director (sin crédito) en otras películas como The Game (1997) y Fight Club (1999).

The Killer ahondará en la crisis psicológica por la que pasa un sicario.

Nominado al Óscar a la mejor dirección por The Curious Case of Benjamin Button (2008) y The Social Network (2010), la filmografía de Fincher, uno de los cineastas más reconocidos del panorama contemporáneo, incluye también otras joyas como Zodiac (2007).

