Daryl se prepara para acabar con los Susurradores en el episodio final de The Walking Dead 10

El final de la temporada 10 de The Walking Dead se acerca. Los fans podrán ver la batalla definitiva contra los Susurradores el próximo 5 de octubre y, a la espera del ansiado estreno, las nuevas imágenes del capítulo han desvelado que Daryl está dispuesto a luchar hasta el final para acabar con Beta y los suyos.

En las fotos se puede ver al personaje de Norman Reedus camuflado entre los caminantes y armado con un cuchillo. Otra de las imágenes muestra a Carol blandiendo un arco, mientras que una de las instantáneas revela a varios de los supervivientes camino hacia la batalla.

Get a sneak peek into #TWD Season 10 Finale with these new images: https://t.co/wyWceKiPpP pic.twitter.com/NwVdz5OFac — The Walking Dead (@TheWalkingDead) September 17, 2020

También aparecen varias fotos protagonizadas por el padre Gabriel. Tal como adelantan estos vistazos, todo apunta a que los Susurradores conseguirán entrar en la torre del hospital y atacar a los supervivientes atrapados.

“Va a ser una batalla épica. Es como una batalla grande al estilo de Juego de tronos”, afirmó Reedus en una entrevista con Entertainment Weekly. “Tuvimos que trabajar mucho, fueron episodios muy cansados. Había escenas de batalla enormes que rodamos hasta la madrugada, y eran de escala épica. Esas escenas van a ser legendarias”, agregó.

“El desafío para ellos consiste en averiguar cómo van a salir de la situación, no pueden ser tan sigilosos como suelen ser porque en realidad hay personas, hay Susurradores dentro y entre la horda de caminantes”, adelantó Greg Nicotero en la Comic-Con virtual sobre este enfrentamiento final.

El último episodio de la temporada 10, titulado A Certain Doom, llegará a AMC el próximo 5 de octubre. Ese mismo día la cadena estrenará World Beyond, segundo spin-off de la franquicia. Ya el 12 de octubre los espectadores podrán ver la sexta temporada de Fear The Walking Dead.

Fuente: Sin Embargo