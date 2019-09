Darío Madrona, creador de Élite, adelanta detalles sobre la tercera temporada de la serie

Élite continúa dando alegrías en Netflix. En un principio eran pocos los que apostaban por esta ficción juvenil española y sin embargo, en poco tiempo se ha convertido en todo un fenómeno a nivel internacional. Unos días antes de estrenarse la segunda temporada, sus creadores ya confirmaban una tercera que se encuentra en plena grabación. Un éxito arrollador que recuerda al de La Casa de Papel.

Aunque la tercera temporada todavía no cuenta con fecha de estreno, Darío Madrona, uno de sus creadores, ya ha empezado a dar algún que otro detalle sobre lo que nos deparará la historia del colegio de las Encinas en los próximos episodios. Esto es lo que ha adelantado Madrona sobre el futuro de Polo (Álvaro Rico) en declaraciones para Entertainment Tonight: “No sé si será redimible, pero queremos que la gente lo entienda. Que se ponga en su lugar. Es alguien que ha hecho algo horrible y obviamente tiene problemas, pero también conciencia y arrepentimiento. La mayoría del tiempo sólo es un niño asustado.”

“He leído tuits diciendo que quizá se iba a convertir en un megavillano en la tercera temporada, pero no es así como funcionamos. Es mucho más interesante para nosotros hacer que todos los personajes habiten un espacio gris en el que cualquiera es capaz de lo mejor y de lo peor. No pensamos en nuestra serie en términos de héroes y villanos. Cualquiera es el héroe de su propia historia, la que uno se cuenta a si mismo al menos”, explica el murciano.

Élite se caracteriza por contar sus historias a través de saltos en el tiempo; en la primera temporada pasó con la muerte de Marina (María Pedraza) y en la segunda, con la desaparición de Samuel (Itzan Escamilla). Madrona confirma que esta estructura narrativa se mantendrá en la tercera temporada: “Va a haber un misterio en la temporada 3 y como sucede en la segunda, estará relacionado con los eventos de las temporadas anteriores. No es que un nuevo personaje vaya a atraer un nuevo misterio en cada temporada como pasaba en Mujeres desesperadas, donde funcionaba muy bien, pero esa no es nuestra serie. Siempre intentamos traer algo diferente cada temporada y al mismo tiempo dar a nuestro público lo que le gusta de la serie. Más de lo mismo que te gustó pero suficientemente diferente para que no te aburra”.

Madrona incluso deja la puerta abierta a que Élite no concluya en una tercera temporada y que puedan producirse más si Netflix lo decide. “La segunda y la tercera temporada se llevan a cabo durante el último año de instituto. Hay distintos modos para conseguir que la serie continúe desarrollándose de forma realista si Netflix decide que se produzcan más temporadas”.

Fuente: Sin Embargo