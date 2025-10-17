Dará ’31 Minutos’ gira por México en 2026

El exitoso programa chileno de títeres 31 Minutos estará de regreso en México el próximo año para llevar a varias partes del País su nueva aventura teatral: Radio Guaripolo II.

«Después del éxito de su primera entrega, Guaripolo y compañía vuelven a encender los micrófonos con ese sello único que sólo 31 Minutos puede lograr. Una historia llena de risas, canciones y ocurrencias muy brillantes», anunció la compañía este jueves.

«En Radio Guaripolo II, el programa más caótico de la historia regresa al aire con nuevas secciones, entrevistas imposibles y canciones que sólo podrían salir de la mente de Guaripolo y sus amigos».Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Policarpo Avendaño y el resto del elenco de 31 Minutos volverán con todo su humor absurdo para demostrar que la radio todavía puede ser un desastre muy divertido.

En total, el espectáculo visitará cinco destinos de México: Guadalajara (Auditorio Telmex, 1 de abril), Puebla (Auditorio GNP, 7 de abril), Mérida (Foro GNP, 9 de abril) y Cancún (Plaza de Toros, 11 de abril). Para la Ciudad de México tendrán tres fechas, el 3, 4 y 5 de abril en el Teatro Metropólitan.

Información tomada de Agencia Reforma