Danna Paola respondió varios cuestionamientos de reporteros que la esperaban a su llegada a Los Ángeles. Una de las primeras cuestiones giró en torno a un video viral en el que presuntamente huye para evitar ser reconocida por fans en una plaza de la Ciudad de México.

Video viral de Danna Paola «huyendo» de fans

En la breve grabación, se ve a la cantante vestida con ropa casual en compañía de su novio, Alex Hoyer; sin embargo, lejos de caminar normal para subir a la camioneta negra que la espera, la sorpresa fue que corrió y hasta soltó la mano de su pareja para, presúntamente, evitar ser reconocida, sin embargo, nadie notó su presencia.

Con el fin de hacer frente a las críticas que surgieron en las redes, Danna Paola aclaró por qué apresuró su paso a pesar de que ningún fan se le había acercado a pedirle una foto o autógrafo.

“Está bien, yo creo que cada quién tiene contextos distintos y nada… me equivoqué de lugar y llegué tarde a un desayuno que ya era brunch y me equivoqué”, explicó la intérprete de Oye Pablo a las cámaras del programa Hoy.

Por otra parte, Danna negó que en este momento tenga intenciones de hacerse de un nombre en Hollywood, pues su prioridad no es la actuación.

“La verdad creo que ahorita estoy muy enfocada en mi música y creo que es algo que cuando llegue el momento de volver a interpretar un personaje me encantaría, pero estoy muy enfocada en mi música, en mí, y no entrar en la piel de alguien más. Estoy bastante cómoda ahorita”, aclaró.

Danna llama a no romantizar la maternidad: «Hay que ser conscientes del mundo»

Finalmente, la artista mexicana de 28 años explicó que por ahora no piensa casarse ni tener hijos con su novio. Incluso, reflexionó sobre la idea de tener hijos.

“No, ¡qué ganas tienen de que uno se case! Creo mucho en que esta educación de querer tener hijos a temprana edad es algo muy de antes, yo estoy viviendo una relación preciosa con Alex, tenemos muchas cosas por vivir y creo que no hay que romantizar tampoco la paternidad, ni la maternidad, hay que ser conscientes del mundo en el que vivimos para traer niños al mundo”, concluyó.