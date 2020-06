Daniel Radcliffe critica dichos de J.K. Rowling sobre las mujeres trans y dio apoyo a comunidad LGBT

La autora británica J.K. Rowling no ha dejado de estar en la mira del ojo en las redes sociales desde que a principios de este año publicó varios tuits en el que expresaba transfobia. Entonces se levantaron toda clase de opiniones acerca de ella, de sus polémicos posicionamientos e incluso fue salpicada su obra con comentarios negativos.

Sabemos bien que la saga de Harry Potter inspiró a varias generaciones de jóvenes lectores.

Ahora son esos mismos los sorprendidos por los posicionamientos de la autora. Y ha tocado el turno del mismísimo Daniel Radcliffe, quien ha expresado en una carta su opinión frente a la de Rowling. También dejó un emotivo mensaje al fandom de Harry Potter.

Como si esto no fuera poco Rowling regresó a la polémica el pasado 6 de junio de 2020. Cuando comentó un artículo sobre el sitio Devex titulado “Creando un mundo post COVID-19 igualitario para personas que menstrúan”. A lo que Rowling hizo mofa del título del artículo aparentando que no recordaba la palabra “mujer”.

“’Gente que menstrúa’. Estoy segura que solía haber una palabra para esas personas. Alguien ayúdeme. ¿Muberes? ¿Mumperes? ¿Muderes?”, escribió Rowling.

Además de lo anterior la polémica siguió: algunos usuarios de la red le recordaron que no solo las mujeres menstruaban, ya que las personas transgénero también lo hacen. J.K. Rowling contestó con una serie de tuits que incrementaron la polémica.

Luego de la incendiaria polémica del 6 de junio las cosas no han bajado de tono. El fandom continua opinando, así como otras personas del medio del espectáculo y activistas sobre los derechos de las personas del colectivo LGBTQ. Sin embargo, la respuesta que ha sorprendido es la de Daniel Radcliffe, el actor que, como todos sabemos, le dio vida a Harry Potter en las películas.

Radcliffe ahora con 30 años escribió una carta abierta en el sitio The Trevor Project. Una organización libre de lucro dedicada a la intervención en crisis y prevención de suicido para personas LGBTQ. Lo que ha expuesto el actor es muy interesante, no solo por las cosas que expresa, sino por lo significativo que resulta que sea él quien invite a la autora a repensar sus posicionamientos. Además de hablar directamente a los millones de fanáticos de la saga de Harry Potter.

Carta abierta

La carta comienza señalando que es probable que “cierto tipo de prensa” vea su respuesta como un pleito entre él y J.K. Rowling, pero que lo más importante no es eso, sino lo que está en juego.

Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que Jo [Rowling] o yo. Según el Proyecto Trevor, el 78% de las personas transgénero y transgénero los jóvenes no binarios informaron haber sido objeto de discriminación debido a su identidad de género. Está claro que debemos hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades y no causar más daños.

Además, Daniel Radcliffe habló de lo que muchas personas del fandom de Harry Potter han expresado. Es decir, que tiene escasa representación y además que la opinión de Rowling ha disminuido su amor por la saga del joven mago, el actor les expresó:

A todas las personas que ahora sienten que su experiencia con los libros se ha visto empañada o disminuida, lamento profundamente el dolor que estos comentarios les han causado. Realmente espero que no pierdas por completo lo que fue valioso en estas historias para ti. Si estos libros te enseñaron que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de superar cualquier cosa. Si te enseñaron que la fuerza se encuentra en la diversidad y que las ideas dogmáticas de pureza conducen a la opresión de los grupos vulnerables. Si crees que un personaje en particular es trans, no binario o fluido de género, o que es gay o bisexual. Si encontraste algo en estas historias que resonó contigo y te ayudó en cualquier momento de tu vida, entonces eso es entre tú y el libro, y eso es sagrado. Y en mi opinión, nadie puede tocar eso. Significa para ti lo que significa para ti y espero que estos comentarios no contaminen demasiado.

Fuente: Hipertextual