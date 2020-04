Daniel Radcliffe aparecerá en Kimmy vs the Reverend, el especial interactivo de Netflix

Netflix pone fecha al retorno de Kimmy Schmidt, un año después de su final definitivo. La plataforma fija para el 12 de mayo el lanzamiento de Kimmy vs the Reverend, un especial interactivo en el que los usuarios podrán elegir cómo se desarrollan las tramas de los personajes, recoge EW.

Ellie Kemper, Tituss Burgess, Jane Krakowski y Carol Kane recuperarán sus personajes en esta entrega, en la que se contará también con Jon Hamm, otro recurrente de la serie, y con la incorporación de Daniel Radcliffe.

Kimmy vs the Reverend narrará la búsqueda de Kimmy y compañía del hombre que la tuvo encerrada en un búnker durante 15 años (Hamm). “Kimmy siempre va a querer arreglar las cosas, y esta será su oportunidad definitiva para lograrlo”, explica Kemper. “Desde el inicio de la serie ha tratado de sobreponerse a todo cuanto había pasado, pero ahora es el momento de atacar. Está furiosa, no solo contra él, sino por todas las mujeres que han sufrido durante tanto tiempo. Es muy catártico”.

Por el camino, también habrá lugar para el romance: el de la protagonista con el Príncipe Frederick Windsor, un joven miembro de la familia real británica encarnado por el eterno Harry Potter cinematográfico.

Fuente: Sin Embargo