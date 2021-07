Dan sentencia a Drake Bell por delitos contra menores; tendrá libertad condicional y servicio comunitario

Las autoridades de Estados Unidos sentenciaron dos años de libertad condicional para Drake Bell, quien pagará la condena correspondiente a su estadía en prisión con 200 horas de servicio comunitario en California, después de la audiencia de este lunes 12 de julio.

A través de una audiencia vía Zoom, el juez determinó esta sentencia al músico y actor, que recientemente cumplió años, y los festejó en Disneylandia, con su hijo y esposa, los cuales no conocíamos públicamente antes de junio.

¿Por qué fue sentenciado Drake Bell?

Los acontecimientos por los que se sentenció al compositor ocurrieron en 2017 con una chica que asistió a uno de sus conciertos en un club nocturno de Ohio cuando ella tenía 15 años.

Asimismo, el músico mandó mensajes indebidos, los cuales se reveló en la audiencia que contaban con contenido sexual por parte del artista.

Ella contó su versión de la historia, donde describió las acontecimientos, así como las secuelas que le dejó la experiencia, donde admite tener a veces ataques de pánico; asimismo, lo calificó como pedófilo.

“Definitivamente fui una de sus mayores fans”, dijo. “Yo hubiera hecho cualquier cosa por él”. Sin embargo, relata que él tuvo una conducta sexual con ella en algunas ocasiones, incluso en el backstage del concierto en Cleveland.

El pasado 23 de junio, la estrella que se dio a conocer por Nickelodeon se declaró culpable a través de otra audiencia Zoom de un delito grave, intento de poner en peligro a un menor y un delito menor, de difundir material perjudicial para los menores.

En 2018, después de que la víctima se presentó ante el departamento de policía de Toronto en Canadá, por los hechos en el club nocturno en Cleveland, Ohio, en el que se presentó esa noche, desde entonces, comenzó la comunicación entre las autoridades correspondientes de ambos países, y culminó en su detención, juicio y sentencia: 200 horas de servicio comunitario y libertad condicional.

La investigación de las autoridades reveló que ellos ya tenían un vínculo que habían hecho a partir de redes sociales, donde se conocieron; la defensa de Bell alegó que las conversaciones por chat se dieron de forma consensuada.

El músico fue arrestado el pasado 4 de junio en Estados Unidos, acusado de violar los derechos de menores de edad; asimismo, se le impuso una multa de 2 mil 500 dólares y se le fijó una orden de restricción con la víctima.

Tras fallo, Drake Bell reacciona tocando el piano con su hijo

Momentos después de recibir su sentencia, Drake Bell mostró un bebé, el cual presumiblemente sería su hijo. El mes pasado, reveló en Twitter que tenía esposa e hijo, algo que no se sabía de forma pública. Ahora, tras no ser mandado a prisión, el músico de 35 años interpretó su tema I Know en Instagram.

Milenio