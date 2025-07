Daddy Yankee anuncia su regreso a los escenarios con «Sonríele»

El reconocido artista urbano puertorriqueño Daddy Yankee, conocido en el mundo musical como “Big Boss” regresará a los escenarios, luego de una pausa en su carrera musical.

En redes sociales, el reguetonero dio a conocer un adelanto de un clip, de lo que podría ser su nueva canción, titulada Sonríele.

Tras una pausa en su carrera, luego de su gira internacional «La Última vuelta World Tour», el cantante anunció su regreso a los escenarios acompañado del actor y cantante Anthony Ramos.

El cantante compartió a través de su canal de Youtube un adelanto de la sorpresa que prepara para sus seguidores. En un breve clip se ve al actor Anthony Ramos llegar a la casa donde lo espera el reguetonero.

Tras un saludo le pregunta: ¿estás listo? y el cantante le responde “estoy de vuelta”.

A principios de este año, el cantante puertorriqueño Daddy Yankee y Mireddys González, quien fuera su esposa por casi 30 años y con la que tiene dos hijos en común, se divorciaron oficialmente, aunque continúa el pleito legal por el control de dos corporaciones del artista.

«Estoy orgullosa de mí. Nadie sabe todo lo que me costó dejar ir a personas que amaba, decir no, cuando moría por decir sí, levantarme temprano, darme esa palmadita en la espalda y motivarme cuando más triste estaba, así que gracias, pero ya no quiero retroceder más. Agradezco por las lecciones y aprendizajes porque sin eso, no sería la mujer que hoy soy», afirmó González en una publicación en las historias de su cuenta de Instagram.

Ambos decidieron oficializar el fin a su matrimonio por «ruptura irreparable», según los documentos presentados en la corte, a través de una videoconferencia, sin acudir presencialmente a los tribunales.