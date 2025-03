Cumple Amanda Miguel 45 años de carrera

A Amanda Miguel le gustaría que si alguien va a escucharla por primera vez, sea con «Así No Te Amará Jamás».

Ese tema, de 1980, significó su primer gran éxito y el comienzo de una prometedora trayectoria que celebra 45 años. Le abrió un nuevo panorama fuera de su natal Argentina y le mostró los alcances de sus dotes vocales.

«Para mí, es mi canción más emblemática. Mi repertorio es una belleza, estoy enamorada de él. Me resulta muy fácil cantar porque lo disfruto, es un gozo. Cuando estoy en el escenario siento una emoción inigualable que comparto con mi familia, que es la banda.»Tengo una fortuna en mi voz, en mi carrera y en la gente que me sigue. Es un regalo maravilloso que tengo que disfrutar porque no cualquiera tiene una carrera así», contó en entrevista Amanda, de 68 años.

Según recuerda, tras convencer a su esposo, Diego Verdaguer, de mudarse a México, el centro de espectáculos Casa Blanca, en la Zona Rosa, se volvió el lugar para preparar El Sonido, Vol. 1, su primer álbum de estudio, donde cada noche temas como «Él Me Mintió» y «Mi Buen Corazón» cobraban vida.

Información de Agencia Reforma