Cuatro mujeres acusan de agresión sexual a Smokey Robinson, leyenda de Motown

Smokey Robinson, la leyenda de la disquera Motown Records, fueron demandados el martes en un tribunal de Los Ángeles por cuatro de sus empleadas que los acusan de agresión sexual y privación ilegal de la libertad.

Las cuatro mujeres, identificadas en la demanda como Jane Doe, seudónimo que se utiliza cuando no se quiere revelar el nombre de las víctimas en un caso, solicitaron una indemnización por daños y perjuicios que ascienden a no menos de 50 millones de dólares, según informó la revista Variety.

El cantante, compositor, productor y ejecutivo del legendario sello discográfico supuestamente agredió sexualmente a las mujeres que trabajaban en su residencia en Chatsworth, una comunidad acaudalada en Los Ángeles. Los asaltos también habrían ocurrido en lugares como Las Vegas.

La denuncia incluye acusaciones de “repetidas agresiones sexuales y acoso sexual” de Robinson, de 85 años, contra las cuatro mujeres.

Las demandantes, que trabajaron para la pareja en diversos periodos desde 2006 hasta 2024, también alegan que sufrieron privación ilegal de la libertad, violencia de género y un ambiente laboral hostil.

La querella legal apunta específicamente a la esposa de Robinson por supuestamente usar “palabras y lenguaje étnicamente peyorativos” contra ellas.

La esposa también está acusada de no tomar medidas para prevenir la mala conducta de Robinson, supuestamente ya conocida.

Miembro del Salón de la Fama del Rock desde 1987, Robinson es reconocido en la música estadounidense por sus inmensas contribuciones a Motown Records y su prolífica composición, tanto como fundador y líder del grupo The Miracles como solista.

Entre sus éxitos con el grupo se cuentan ‘You’ve Really Got a Hold on Me’, ‘Ooo Baby Baby, ‘The Tracks of My Tears’, ‘More Love”, y ‘Tears of a Clown’, coescrita con Stevie Wonder.

En solitario produjo éxitos como ‘Just to See Her’, ‘Quiet Storm’ y ‘Being With You’.