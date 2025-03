¿Cuánto dinero cobrará Christian Nodal por participar en Juego de voces?

El cantante de regional mexicano Christian Nodal, será la estrella invitada en el segundo episodio del programa de Televisa Juego de voces en donde más allá de su participación musical, la emisión rendirá un homenaje especial y tendrá algunas dinámicas con él.

Para el programa de esta noche se ha preparado una serie de interacciones en las que Nodal compartirá escenario con los concursantes, sumando momentos emotivos y colaboraciones especiales.

¿De qué se trata Juego de voces?

El programa Juego de voces es un concurso televisivo en donde dos estrellas compiten por medio de diferentes duelos musicales. En el equipo de Leyendas están:

Yuri.

Lucero.

Manuel Mijares.

Emmanuel.

Mientras que en el equipo de Estrellas está conformado por los siguientes cantantes pop y artistas que han tenido éxito en el teatro musical:

Lucero Mijares.

Alexander Acha.

María León.

Yahir.

¿Qué interacciones tendrá Christian Nodal con los participantes?

En entrevista con INFOBAE MÉXICO, el productor ejecutivo, Marcelo Strupini, adelantó lo que se podrá ver hoy en el game show, mencionando que el esposo de Ángela Aguilar tendrá duetos con los concursantes.

“Va a cantar con ellos y al final del programa hay una cosa muy emotiva que va a pasar, que no te la puedo contar, pero que la veas”, explicó, quien adelantó que no fue nada complicado que Nodal aceptara ser parte de este programa dominical.

En próximas emisiones otros artistas invitados que estarán son: Piso 21, Los Ángeles Azules, Natalia Jiménez, Los Recoditos, entre otros.

¿Cuánto cobrará Christian Nodal por ser parte de Juego de voces?

Strupini comentó que los invitados a este programa no cobraron por participar en este programa, incluyendo a Nodal

“Hay algo que que quiero recalcar, todos estos artistas bien no cobran por por venir al programa, es algo que nosotros la verdad agradecemos mucho y lo hacen desde un lugar muy muy humilde también porque no ponen ningún requerimiento, como pudiera ser quiero cantar esto, lo otro, quiero cantar con este cantante, no. Se suman de una manera muy generosa y creo que eso tiene que ver con la esencia del programa.

Al preguntarle si Christian Nodal tampoco cobró respondió: “no, en lo absoluto”, mencionó con firmeza sobre esta transmisión que se puede ver a las 21:00 horas por Las Estrellas.

Con información de Infobae